"Karkotetaan kaikki siirtolaiset ja upotetaan Sea Watch -laiva" – Italian Giorgia Meloni luotsaa äärioikeistolaista puoluettaan marginaalista kansan suosioon

Giorgia Meloni on kyselyjen mukaan Italian toiseksi suosituin poliitikko. Oikeistoliittouman suosio mitataan sunnuntaina paikallisvaaleissa.

ROOMA Kun siirtolaisia kuljettanut avustuslaiva Sea Watch saapui viime kesänä Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamaan viranomaisten kieltoa uhmaten, vain yksi italialaispoliitikko oli sanankäänteissään silloista sisäministeri Matteo Salvinia raivokkaampi.

Äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni ehdotti Twitter-videollaan kulmat kurtussa:

– Karkotetaan kaikki siirtolaiset ja upotetaan Sea Watch -laiva!

Tällaiset ulostulot ovat tuoneet Melonin puolueelle suosiota ja nostaneet sen marginaalista tasaiseen kasvuun.

Vaikka Meloni ei ole saanut ulkomailla liittolaisensa, oikeistopopulisti Salvinin kaltaista huomiota, kotimaassaan hän on lunastanut paikkansa parrasvaloissa konservatiivisilla mielipiteillään ja aggressiivisella sosiaalisen median käytöllään.

Melonin Italian veljet -puolueen takana on kannatuskyselyjen mukaan (siirryt toiseen palveluun) nyt runsaat 10 prosenttia italialaisista äänestäjistä. Se on kuusi prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 maaliskuun parlamenttivaaleissa.

Samaan aikaan suuremmat puolueet keskustavasemmistosta Viiden tähden liikkeeseen ovat kärsineet tappioita, ja myös Salvinin oikeistopopulistisen La Legan kannatus on laskussa.

Meloni Italian parlamentin alahuoneessa joulukuun 2. päivänä 2019. Alessandro di Meo / EPA

Brittilehti The Times valitsi joulukuussa (siirryt toiseen palveluun) 43-vuotiaan Giorgia Melonin listalle, jonka ihmisiä kannattaa pitää silmällä vuonna 2020.

Mielipidekyselyjen mukaan Meloni on Italian toiseksi suosituin poliitikko (siirryt toiseen palveluun) Salvinin jälkeen. Nyt politiikan asiantuntijat pohtivat, olisiko Melonilla aineksia kiriä jopa "Italian Marine Le Peniksi", siis oikeiston johtopaikalle (siirryt toiseen palveluun).

Italian ainoa nainen puolueen johdossa

Giorgia Meloni on tehnyt konservatiivista politiikkaa 15-vuotiaasta asti.

Vuonna 2008 Meloni valittiin ministeriksi Silvio Berlusconin keskustaoikeistolaiseen hallitukseen, jolloin hänestä tuli 31-vuotiaana Italian historian nuorin ministeri. Jälkifasististen puolueiden tuhkista syntynyttä Italian veljet -puoluetta Meloni on luotsannut vajaan vuosikymmenen.

Forza Italia -puolueen johtaja Silvio Berlusconi ja Italian veljet -puolueen Giorgia Meloni esiintyivät lehdistötilaisuudessa Perugiassa 17. lokakuuta 2019. Matteo Crocchioni / EPA

Italiassa Meloni tunnetaan äänekkäistä esiintymisistään, paksusta roomalaismurteestaan ja konservatiivisista arvoistaan. Välimerellä siirtolaisia pelastavien avustusjärjestöjen vastustamisen lisäksi hän on tullut tutuksi muistakin maahanmuuttovastaisista kommenteistaan.

Kun Italian jalkapallomaajoukkue ei päässyt vuoden 2018 maailmanmestaruuskisojen karsinnoista jatkoon, Melonin mukaan (siirryt toiseen palveluun) syy oli siinä, että joukkueessa oli liian monta ulkomaalaista.

Meloni on Italian ainoa naispuolinen puoluejohtaja, ja hänen retoriikkaansa kuuluu oman naiseuden ja äitiyden korostaminen.

– Minun nimeni on Giorgia, olen nainen, äiti, italialainen ja kristitty, Meloni huusi lavalta Roomassa pidetyssä kannattajatapahtumassa viime vuoden lokakuussa. Pian videosta tehty kappale levisi verkossa miljoonille (siirryt toiseen palveluun).

Meloni puolustaa perinteistä perhekäsitystä ja haluaa vahvistaa kristinuskon asemaa yhteiskunnassa. Hän vastustaa islamia, EU:ta ja Euroopan talous- ja rahaliittoa. Talouspolitiikassaan Meloni haluaa tukea pienyrityksiä ja alentaa italialaisten verotusta.

"Voisi vedota konservatiiviseen kansallismieliseen oikeistoon"

Melonin retoriikassa on paljon samaa kuin entisen sisäministerin Matteo Salvinin, sanoo Italian oikeistoa ja erityisesti Salvinin politiikkaa tutkinut Rooman Sapienza-yliopiston professori Gianluca Passarelli.

Salvini tuli ministerikaudellaan tunnetuksi EU:n talouskurin kovasanaisesta kritisoinnista ja maahanmuuttovastaisuudestaan. Viime syksynä Salvini puolueineen putosi oppositioon.

Passarellin mukaan Salvini on ideologisesti heikko poliitikko, ja hänen suosionsa voi hiipua yllättävänkin pian. Melonilla puolestaan on selkeämpi ideologia, joka nojaa kansallisvaltion suojelemiseen. Mukana on avointa identiteettipolitiikkaa.

Giorgia Meloni otti kuvia mielenosoittajien kanssa hallituksen vastaisessa protestissa Roomassa 19. lokakuuta 2019. Alessandro di Meo / EPA

– Jos Meloni pelaa korttinsa oikein, hän voisi vedota Italian konservatiiviseen kansallismieliseen oikeistoon, joka ei ole löytänyt pysyvää poliittista kotia, Passarelli sanoo.

Moni tästä äänestäjäkunnasta epäilee (siirryt toiseen palveluun) Salvinia, sillä tämän johtaman Legan juuret ovat Pohjois-Italian separatistiliikkeessä.

– Se, mikä estää Melonia saavuttamasta laajempaa kannatusta, ovat yhteydet äärioikeistoon ja maahanmuuttovastainen huutelu. Osa hänen mielipiteistään on liian radikaaleja keskimääräiselle oikeistolaiselle, Passarelli arvioi.

"Roomalaisten taksikuskien puolue"

Meloni on pyristellyt julkisuudessa eroon Italian veljet -puolueen aiemmista yhteyksistä uusfasistisiin poliittisiin liikkeisiin kuten pienpuolue Forza Nuovaan ja CasaPoundiin. Silti moni Italiassa yhdistää Melonin edelleen fasismiin.

Italian veljet kohautti ennen viime vuoden eurovaaleja ottamalla ehdokaslistalleen (siirryt toiseen palveluun) fasistidiktaattori Benito Mussolinin lapsenlapsenlapsen Caio Giulio Cesare Mussolinin.

Vuoden 2019 lopulla kaksi puolueen paikallispoliitikkoa sai julkisuutta kuvattuaan (siirryt toiseen palveluun) bolognalaislähiössä kerrostalon asukkaiden nimilistaa poimien joukosta ulkomaalaiset sukunimet. Videon tarkoituksena oli miesten mukaan näyttää, että kaupungin omistamien asuntojen valintaprosessi suosii ulkomaalaisia.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Giorgia Meloni kättelivät Roomassa 21. syyskuuta 2019 Italian veljet -puolueen nuorisotapahtumassa. Fabio Frustaci / EPA

Passarelli ennustaa, että niin kauan kun Italian veljet sallii tällaista riveissään, se ei voi kasvaa kovin suureksi puolueeksi.

– Se jää taksikuskien puolueeksi, tutkija sanoo.

Hänen mukaansa roomalaiset taksikuskit ovat perinteisesti olleet puolueen ydinkannattajakuntaa.

– Mutta jos Meloni osaa jättää taakseen radikaalin menneisyyden, hänessä on potentiaalia muuttaa italialainen oikeisto.

Suosio testataan sunnuntaina

Melonin Italian veljien, Matteo Salvinin La Legan ja Berlusconin Forza Italian muodostaman oikeistoallianssin suosiota mitataan seuraavaksi tämän viikon sunnuntaina Emilia-Romagnan ja Calabrian hallintoalueiden paikallisvaaleissa.

Näistä Emilia-Romagna on perinteisesti ollut vasemmiston hallitsemaa aluetta. Alueen pääkaupungissa Bolognassa syntyi marraskuussa populistista politiikkaa ja vihan ilmapiiriä vastustava kansalaisliike Sardiinit.

Oikeisto on voittanut Italiassa useita peräkkäisiä paikallisvaaleja.

Lue myös:

Italian populistijohtaja julkaisee somessa kuvia spagettiannoksestaan ja lainaa Mussolinia – Tutkija: Kuin naapurin mies, joka viljelee väkivaltaista puhetta

Holokaustista selvinnyt 89-vuotias joutui äärioikeiston uhkailujen kohteeksi Italiassa

Mikä on Italian nopeasti kasvava sardiiniliike ja miksi se vetoaa erityisesti nuoriin?

Kuuntele:

Politiikkaradio: Miksi nationalismi ja oikeistopopulismi nousevat Euroopassa?