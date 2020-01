Kiinassa koronavirusta sairastavien määrä lisääntyi kymmenillä – myös kuolonuhrien määrä nousi

Valtaosa nyt vahvistetuista virustapauksista on Hubein maakunnasta.

Kiinassa viranomaiset ovat vahvistaneet lähes 80 uutta koronavirustapausta. Kaikkiaan 291 ihmisen on nyt vahvistettu sairastavan keuhkokuumeen kaltaisia oireita aiheuttavaa sairautta, Kiinan viranomaiset kertoivat tiistaina.

Hetkeä ilmoituksen jälkeen Wuhanin kaupungin pormestari kertoi Kiinan valtiontelevisiossa, että kuolonuhrien määrä on noussut nyt kuuteen. Aiemmin neljän ihmisen oli vahvistettu kuolleen virustautiin.

Valtaosa uusistakin tartuntatapauksista on Hubein maakunnasta, jonka pääkaupungin Wuhanin kalatori on todettu viruksen lähtöpaikaksi. Pormestarin mukaan kaupungissa on vahvistettu 258 ihmisen sairastavan virusta.

Vahvistettuja tautitapauksia on kuitenkin myös pääkaupungissa Pekingissä, Guangdongin maakunnassa Etelä-Kiinassa sekä Shanghaissa.

Viranomaiset pitävät silmällä yhä yli 900 ihmisen oireita ja noin 50 sairaustapausta epäillään virukseksi. Taudin on vahvistettu tarttuvan ihmisestä ihmiseen.

Aiemmin tiistaina kerrottiin, että 15 Wuhanin kaupungin terveydenhuollon työntekijää on vahvistettu sairastavan tautia ja lisäksi yhtä tapausta epäillään. Yksi sairastuneista on kriittisessä tilassa.

Kiinassa valmistaudutaan kiinalaisen uudenvuoden viettoon, jolloin miljoonat ihmiset matkustavat sukulaistensa luokse kotiseuduilleen tai lomamatkoille. Sekä Kiinassa että muualla Aasiassa on aloitettu matkustajien kuumeen mittaus lentokentillä sekä rautatie- ja bussiasemilla.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia.

