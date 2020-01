"Taiwan on osa Kiinaa ja siksi halusimme tulla" – Lien Taolle matka Taiwanille on unelmien täyttymys, mutta saarelle pääsee yhä harvempi kiinalainen

Kiina on ottanut turisminkin aseekseen, kun se kurittaa Taiwania ja sen itsenäisyysmielistä johtoa.

TaipeiTammikuisena sunnuntaina Taiwanin pääkaupungissa Taipeissa tarpoo turisteja eri puolilta Aasiaa. Eniten näkyy japanilaisia, mutta kaduilla on myös suuria joukkoja eteläkorealaisia sekä ryhmiä Filippiineiltä ja Indonesiasta.

Yhden valtion väki loistaa poissaolollaan. Missä ovat kiinalaiset?

Vielä nelisen vuotta sitten heitä oli Taipeissa jonoiksi asti ja joidenkin paikallisten mielestä jopa niin paljon, että vähempikin olisi riittänyt.

Sitkeällä etsinnällä pieni ryhmä löytyy Taipein korkeimmasta rakennuksesta, yli 500-metrisestä Taipei 101 -pilvenpiirtäjästä. Tehdastyöläiset Hsu Lei ja Lien Tao Shandongin maakunnasta sekä Sung Tong Ling Jianxin maakunnasta ovat kymmenen muun kanssa viikonloppumatkalla Taipeissa.

Kiinalaisturistien mielestä Taipei muistuttaa Manner-Kiinaa. Miehet ovat Taiwanissa mielestään kotimaanmatkalla. Gawii Chang

– Taiwan on osa Kiinaa ja siksi halusimme tulla, sanoo Lien Tao ja lisää saman tien, että matka on hänelle unelmien täyttymys. Hän on ensimmäistä kertaa mantereen ulkopuolella.

Kaikki kolme vakuuttavat, että Taipei näyttää hyvin samanlaiselta kuin Manner-Kiinakin. Ruoka on tuttua, kieli yhteinen ja ihmiset ystävällisiä.

Ryhmämatkohin kuuluvat historialliset kohteet on jo katsastettu. Ehdoton vierailupaikka on Kuomintang-puolueen sotilasjohtajan ja Kiinan tasavallan pitkäaikaisen johtajan Tšiang Kai-šekin mausoleumi kaupungin keskustassa.

Sen äärellä voi muistella yhteistä taistelua Japania vastaan toisen maailmansodan aikaan, mutta myös Kiinan sisällissotaa.

Sodassa olivat vastakkain tasavaltaa kannattanut Kuomintang ja Mao Zedongin kommunistit. Kun puhemies Mao julisti kommunistisen Kiinan kansantasavallan syntyneeksi vuonna 1949, Tšiang Kai-šekin Kuomintang pakeni kannattajineen Taiwanille.

Tšiang Kai-šekin mausoleumi Taipein keskustassa on jokaisen matkailijan käyntikohde. Kunniavartion vahdinvaihto kuuden tunnin välein on pikkutarkka seremonia, joka kerää suuret matkailijajoukot vuodenajasta riippumatta. Gawii Chang

Nykypäivän kiinalaisturisteille myös Yehliun kansallispuisto Taipein koillispuolella oli sopiva kohde erityisesti nyt vaaliviikonloppuna, jolloin taiwanilaiset äänestivät omasta presidentistä ja parlamentista.

Vaalien aikana kiinalaisturismi oli Taiwanissa tavallistakin vähäisempää, sillä Kiinan viranomaiset eivät halua päästää vaarallisia poliittisia ajatuksia leviämään mantereelle.

Pienen kiinalaisturistiryhmän innostusta poliittiset suhdanteet eivät varjostaneet. He olivat viisuminsa saaneet ja käyttäneet. Miesten seurue suuntasi vielä syömään, ja illansuussa lähti lento takaisin kotimaakuntiin.

Taipei elää öisin. Kuuluisat yömarkkinat kuten NingXia avautuvat eri puolilla kaupunkia alkuillasta. Katukeittiöiden yrittäjät keskittyvät usein vain yhden ruuan valmistamiseen – tämä mestari on erikoistunut suurten sienten grillaamiseen. Gawii Chang

Turistiviisumien määrä on välien mittatikku

Pekingin kommunistihallinnon maanittelut ja kiristykset poliittisten ja taloussuhteiden lähentämiseksi ovat tulleet tutuiksi Taiwanin presidenteille puolueesta riippumatta.

Yleensä Kiina tarjoaa ensin porkkanaa: Kiinan ja sen mielestä sille kuuluvan Taiwanin matkustusesteet helpottuivat vuonna 2008, kun Pekingille mieleisen Kuomintang-puolueen ehdokas tauon jälkeen voitti presidentinvaalit.

Mantereen ja saarivaltion johdot sopivat ryhmämatkailun sallimisesta Taiwanille keväällä 2008. Kiinalaiset kirjaimellisesti vyöryivät saarelle. He tulivat omasta mielestään vain kotimaanmatkalle.

Bisnesidea oli poliittisesti ja taloudellisesti molemmille osapuolille niin loistava, että kiinalaisturistien yksityismatkat sallittiin kolme vuotta myöhemmin, vuonna 2011. Enimmillään kiinalaisia kävi Taiwanin saarella vuonna 2015 peräti 4,2 miljoonaa vuodessa. (siirryt toiseen palveluun) Taiwanin silloisesta koko matkailijamäärästä tämä oli lähes puolet.

Taiwanissa mielenilmaukset ovat sallittuja. Tässä Kiinan kannattajat heiluttelevat lippuja mannerkiinalaisille turisteille Taipeissa kesällä 2018.

Peking rankaisi turisteja epämieluisan presidentin takia

Demokraattisen valtion sykliin kuuluvat vaalit, ja vuonna 2016 ne muuttivat jälleen politiikan ja matkailun suunnan.

Taiwanilaiset äänestivät Demokraattista edistyspuoluetta DPP:tä edustavan Tsai Ing-wenin ensimmäiselle kaudelle, ja se kävi taloudelle kalliiksi.

Peking alkoi heti rajoittaa ryhmämatkailua Taiwanille, vaikka selkeää ilmoitusta suunnanmuutoksesta ei koskaan julkistettu. Heti Tsain kauden alussa ryhmämatkat vähenivät kolmanneksen.

Turismin vaikeuttaminen oli presidentti Xi Jinpingin konkreettinen keino osoittaa, kuinka riippuvainen Taiwan sittenkin on Kiinasta.

Vauhtiin päässyt kiinalaisturistien yksityismatkailu puolestaan pysähtyi täysin puoli vuotta sitten, elokuun alussa 2019. Yksityismatkalle oli mantereen puolelta päässyt kaikkiaan 47 kaupungista (siirryt toiseen palveluun). Nämä reitit on nyt suljettu, eikä avaamisesta ole tietoa.

Näin Peking osoitti jo etukäteen, kuinka matkailun ja talouden käy, jos Tsai Ing-wen valitaan toiselle kaudelle.

Tsai voitti presidentinvaalit tammikuussa selkeällä enemmistöllä.

Matkanjärjestäjät etsivät uusia asiakkaita Euroopasta ja Aasiasta

Taiwanilaisen matkatoimiston Dane Travelin omistaja Jim Huang on juuri tullut pelaamasta golfia liikekumppaninsa Sean Hsun kanssa.

Yrittäjät suostuvat haastatteluun, kun heille luvataan, ettei turismin poliittisesta puolesta kysellä. Väistämättä kysymykset ja vastaukset kuitenkin liukuvat aralle alueelle.

Dane Travelin omistaja Jim Huang ja liikekumppani Sean Hsu harmittelevat kiinalaisturistien matkailun rajua vähenemistä Taiwanissa. Gawii Chang

– Suunnitelmamme oli tuoda viime vuonna Kiinasta Taiwaniin 20 000 turistia, mutta siitä on jääty todella kauas, sanoo Jim Huang.

Hänen mukaansa rahalliset menetykset ovat miljoonia.

Tarkkoja lukuja matkustajamäärien romahduksesta ei irtoa. Pitkän selitysketjun jälkeen Huang sanoo, että kiinalaisten ryhmämatkat vähenivät hänen yrityksessään viime vuonna 45–55 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

– Turismi on hallitusten välinen asia, yrittäjinä meidän on noudatettava poliittisia määräyksiä. Emme voi esittää vaihtoehtoja, Huang selittää.

Taiwanin salmen toisella rannalla Kiinan puolella Dane Travelille työskentelevä Sean Hsu kuvaa kiinalaisten matkailijoiden tunnelmia harmistuneiksi. Hän lopettaa vastauksensa saman tien toteamalla, että nyt liikutaan herkällä aihealueella.

Kiinasta pääsee yhä ryhmämatkalle Taiwanille, mutta ei likimainkaan samassa laajuudessa kuin viisi vuotta sitten. Kiinalaiset ovat yhä suurin matkailijajoukko 2,5 miljoonalla vuotuisella kävijällä. Silti suuntaus on yrittäjien kannalta masentava.

– Kiinalaiset tulevat ensikäynnille Taiwanille ryhmän mukana ja tutustuvat paikkoihin, joista ovat opaskirjoista lukeneet. Toiselle käynnille he haluavat tulla jo yksin ja tutustua taiwanilaisiin ihmisiin, kertoo Sean Hsun.

Taipei 101 -pilvenpiirtäjä oli vuosikausia maailman korkein rakennus. Nyt sen on ohittanut Dubain Burj Khalifa-torni. Gawii Chang

Koska yksityismatkailu on nyt pysähdyksissä, eivät taiwanilaiset matkatoimistot, hotellit ja ravintolat enää pysty suunnittelemaan tulevaisuuttaan kiinalaismatkailijoiden kasvun varaan.

– Saattaa olla, että olemme menettäneet kiinalaisturistit, pohtii Dane Travelin omistaja Jim Huang.

Hän on jo keskittänyt markkinointisuunnitelmansa Kaakkois-Aasian maihin ja Eurooppaan.

