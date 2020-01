Riippusilta on romahtanut UKK-puistossa – onnettomuus ei aiheuttanut henkilövahinkoja

Savukoskella sijaitseva syrjäinen silta on tarkastettu vuonna 2017. Se on määrä uusia ensi kesänä.

Nuorttijoen ylittävä riippusilta romahtanut Urho Kekkosen kansallispuistossa Savukoskella. Metsähallituksen mukaan riippusilta on romahtanut kertyneen lumen painosta. Tapahtumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Tapahtuneen havaitsi Lapin rajavartiolaitoksen partio maanantaina. Reittejä ylläpitävä Metsähallitus sai tiedon tiistaina. Silta on syrjäisessä osassa kansallispuistoa eikä sitä käytetä juuri talvella.

Romahtanutta Nuorttijoen siltaa pitkin ei saa yrittää kulkea. Nuorttijoen virtaus saattaa heikentää jääkantta, joten joen ylittäminen jäätä pitkin ei ole turvallista.

Lumimassojen paino romautti sillan toispuoleisesti. Metsähallitus varoittaa, että siltaa ei saa enää käyttää, eikä Nuorttijoen ylittäminen jäätä pitkin ole turvallista joen virtauksen heikentämän jääkannen vuoksi. Rajavartiolaitos

Nuorttin silta uusitaan ensi kesänä

Ulkopuolinen asiantuntija on tarkastanut Nuorttin sillan vuonna 2017. Tuolloin sillan käyttöä rajoitettiin niin, että sillä saa kulkea vain yksi henkilö kerrallaan ja ettei sillan yli saa ajaa moottorikelkalla tai mönkijällä.

Lisäksi todettiin, että silta tulee uusia viiden vuoden kuluessa. Metsähallitus on ilmoittanut aiemmin, että Nuorttijoelle rakennetaan uusi silta tämän vuoden kesällä.

Kaikki Metsähallituksen Luontopalvelujen riippusillat tarkastettiin vuonna 2018.

Nuorttin silta on tarkastettu lisäksi vielä 2019 keväällä ja syksyllä uuden sillan suunnittelukäynnin yhteydessä. Vuonna 2019 usealle Luontopalvelujen hoitamalle sillalle tilattiin vielä ulkopuolinen lisätarkastus.

Tällä hetkellä Luontopalveluilla on romahtaneen Nuorttin sillan lisäksi 32 riippusiltaa, joista 17 on Lapissa. Käyttökiellossa on Torisenon silta Enontekiöllä.

