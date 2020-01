Metsäjätti rakentaa uutta koelaitosta vanhaan varastorakennukseen Kotkassa: ''Tässä mennään tulevaisuuden asioihin''

Stora Enso on aloittanut uuden koelaitoksen valmistelutyöt Kotkan Sunilassa.

Metsäyhtiö investoi 10 miljoonaa euroa uuteen koelaitokseen, jossa on tarkoitus tuottaa biopohjaista hiilimateriaalia havusellumassasta erotetusta ligniinistä.

Yhtiön mukaan puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää keskeisenä raaka-aineena akuissa, joita käytetään esimerkiksi kuluttajaelektroniikassa, autoteollisuudessa ja suurissa energianvarastointijärjestelmissä.

Koelaitos tulee Stora Enson Sunilan tehdasalueelle 80-luvun rakennukseen, joka on ollut varastokäytössä. Tiloja on alettu kunnostamaan koelaitoksen käyttöön. Tiloista on esimerkiksi purettu vanhoja sähkölaitteita, ja sisäseiniä on maalattu.

– Laitteisto vaatii tilan, jossa on korkea puhtaustaso. Valmistelemme tilaa myös niin, ettei projektin aikana tule mitään yllätyksiä, esimerkiksi vettä sisään, Stora Enson Biomaterials-divisioonan koelaitosten operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja Kari Nikunen sanoo.

Ligniiniä lämpökäsitellään

Stora Enso tekee parhaillaan laitehankintoja koelaitokseen. Tuotantolaitteet on määrä asentaa tämän vuoden loppupuolella, ja koelaitoksen toiminnan on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuoliskolla.

– Koelaitoksen laitteet ovat käytännössä erilaisia lämpökäsittelyuuneja. Koska kyseessä on pilottilaitteisto, laitteet ovat aika pieniä. Ne eivät ole kokoluokaltaan sellaisia, mitä sellutehtailla yleensä on, Nikunen sanoo.

Täyden mittakaavan tehdasta vanhaan varastorakennukseen ei mahdu, eikä metsäyhtiö ole sellaisesta vielä päätöstä tehnytkään.

– Tarkoituksena on nyt testata, toimiiko kaikki niin, kuin uskomme. Taustalla on tottakai ajatus paljon isommasta.

Koelaitoksessa ligniiniä lämpökäsitellään, jolloin sen jalostusarvo nousee. Nikusen mukaan koelaitoksen teknologia ei ole itsessään ihmeellistä tai maailmalla tuntematonta. Merkittävämpää on se, että uusi tekniikka kilpailee fossiilisten raaka-aineiden kanssa.

– Hiiltä varmistetaan akkuteollisuuden tarpeisiin paljon esimerkiksi Kiinassa, mutta raaka-aineena on maaperästä louhittu, fossiilinen grafiitti. Tässä on tarkoituksena tehdä akkumateriaalia biopohjaisesta raaka-aineesta. Esimerkiksi hiilijalanjälki on tässä huomattavan paljon pienempi, kuin fossiilisella hiilellä.

Harvoja tehtaita maailmassa

Koelaitoksessa on tarkoitus hyödyntää Stora Enson Sunilan tehtaan tuottamaa ligniiniä.

Ligniininerotuslaitos käynnistyi Sunilassa vuonna 2015. Se on yksi harvoista tehtaista maailmassa, joka tuottaa ligniiniä. Vastaavaa kuivattua ligniiniä ei tehdä missään muualla.

– On hieno juttu, että Sunilan tehdas ja Kotka on valittu koelaitteiston paikaksi. Se on erityisen tärkeää, koska tässä mennään ihan uusiin tuotteisiin ja tulevaisuuden asioihin. Ainut tapa vastata tulevaisuuden haasteisiin on kokeilla uusia teknologioita ja menetelmiä, Kari Nikunen sanoo.

Ligniini on puun liima-aine, joka sitoo puun kasaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi hartsin ja liimojen valmistuksessa.

– En ole kemisti, mutta ligniinin voisi ehkä rinnastaa öljyyn siinä mielessä, että siitä pystytään tekemään aika paljon erilaisia tuotteita ja korvaamaan fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita.