Koirien kynsivaurioita, revähdyksiä ja jopa luunmurtumia – liukas talvi näkyy eläinlääkärin ja koirahierojan vastaanotoilla

Koirahieroja Niina Leinosen luokse tullut samojedinkoira Nuppu on saanut apua hieronnasta. Nupun takajalkojen liike on muuttunut paremmaksi.

Moni koiranomistaja havahtuu koiran kipuun kuitenkin vasta sitten, kun tilanne on akuutti.

Liukkailla teillä kipsutellessaan saa lihaksensa nopeasti kipeiksi. Joskus kaatumisissa käy vielä pahemmin. Samantapaista käy koirille. Asian ovat huomanneet niin koirahierojat kuin eläinlääkäritkin.

Joen eläinlääkäriaseman eläinlääkäri Jussi Hyvösen vastaanotolla on näkynyt liukastumisista johtuvia vammoja.

– Harrastuskoirilla on ollut kynsivammoja, revähdyksiä, lihasjumeja ja jopa luunmurtumia. Kyllä tämä liukas alkutalven sää on näkynyt eläinlääkärin vastaanotolla, Hyvönen kuvaa.

Tällä viikolla Hyvösen vastaanotolle tuotiin koira, jolla oli murtuma yhdessä jalassa. Liukkaalla säällä juossut koira oli liukastunut ja törmännyt vastaantulevaan autoon jarrutusyrityksistä huolimatta.

Hyvösen mainitsemia kynsivaurioita voisi estää jossain määrin säännöllisellä kynsien leikkaamisella.

Tassuihin tulevat töppöset voisivat auttaa, mutta tavallinen kotikoira ei niihin välttämättä totu.

Jussi Hyvönen kertoo, että eläinlääkärin vastaanotolle on tullut liukastumisvammoista kärsiviä koiria. Meri Remes/Yle

Lihasjumit ja jäykkyydet hoituvat koirahierojan vastaanotolla

Koirahieroja ja koirakouluttaja Niina Leinonen joensuulaisesta koirakoulu Napakasta sanoo koirien menevän jumiin liukkailla keleillä.

– Vakioasiakkaissani on selkeä ero. Tämä toistuu joka talvi, mutta tänä talvena koirien lihasjumit ovat olleet erityinen piikki, Leinonen kuvaa.

Leinonen painottaa, että etenkin koirien lanneranka on kovilla liukkaalla alustalla.

– Koiran jalat voivat liukkastellessa tehdä vääränlaisen liikeradan ja kipeytyä. Lapojen seutu ja rintaranka menevät usein jumiin. Kyynärnivelet ovat kovilla ja etenkin Si-nivelet saattavat lukkiutua.

Raskasrakenteiset rodut, koiranpennut ja vauhdikkaat koirat ovat alttiimpia loukkaantumiselle.

Saman ilmiön on huomannut Kuopiossa toimiva urheilukoirahieroja Sini Rönkkö.

– Vakioasiakkailla on liukastumisiin viittaavia jumikohtia ja hiekoitettujen teiden soran varomiseen liittyviä tiukkuuksia. Asiakkaitakin on tullut liukkauden ja liukastumisten takia enemmän, Rönkkö kuvaa.

Millaisia jumiutuneen koiran oireet ovat?

Koiranomistajan on hankala huomata jumiutuneen koiran oireita. Moni saapuu Niina Leinosen mukaan koirahierojan tai eläinlääkärin luo vasta sitten, kun tilanne on akuutti.

Koirahieroja Niina Leinosen mukaan jumiutuneen koiran oireita voi olla haastava havaita. Meri Remes/Yle

Joitakin selkeitä oireita kuitenkin jumiutuneella tai kipeällä koiralla on.

– Koira saattaa ottaa lyhyempää askelta ja siirtää painoa yhdeltä jalalta pois. Vino istuma-asento on myös tyypillinen oire, Leinonen pohtii.

Koiran kipuoireita ovat myös selän köyristäminen ja se, jos koira ei liikuta päätä normaaliin tapaan. Pään liikkeiden rajoittuminen voi kertoa rintarangan kivuista. Lisäksi tassujen nuoleminen ja kehon eri osien kirputtaminen eli pureminen voivat olla koiran kipuoireita.

Nurmeksen kaupungin eläinlääkäri Timo Tanskanen puolestaan kuvaa merkkejä, jolloin koira on vietävä eläinlääkäriin esimerkiksi kaatumisen jälkeen. Turvotus ja ontuminen ovat huolestuttavia muutoksia, jolloin koira on syytä käyttää eläinlääkärillä.

Tanskanen kehottaa koiria ja omistajia liikkumaan hiekoitetulla alueilla.

– Maltti pitäisi muistaa näillä keleillä, Tanskanen toteaa.

Koirahieroja kiertäisi koiranomistajana peilijäät

Koirahieroja Niina Leinonen sanoo, että jokaiselle kotikoiralle tekisi hyvää vuosittain yksi tai kaksi hierontakertaa. Jo senkin takia, ettei pahempaa jumia tai ongelmakohtaa ehtisi syntyä. Leinosen mukaan koira ei näytä kipuaan herkästi.

Lisäksi koiranulkoiluttajan olisi hyvä kiinnittää koiran liikkumisen laatuun. Repivää liikettä tulisi välttää ja toisaalta liikkumisen alustalla on väliä.

Samojedinkoira Nuppu koirahieronnan jälkeen. Meri Remes/Yle

– Jäinen koirapuisto voi olla todellinen riskipaikka kaatumisten ja revähdysten kannalta. En menisi itse sellaiseen oman koiran kanssa, Leinonen pohtii.

Sen sijaan Leinonen ehdottaa vähälumisen talven hyödyntämistä metsässä liikkumisen suhteen.

– Umpimetsä on koirapuistoa parempi valinta liukkailla. Metsät ovat koirille mieleisiä paikkoja. Pieni lumipeite tuo koiralle vastusta ja koiran pää saa sopivaa haastetta metsässä, Leinonen vinkkaa.

Koirapuistossa on liukkaalla hiljaista: Vilin omistaja huolestunut liukkaudesta

Joensuun Koivuniemen koirapuistossa on liukasta. Vetistä jäätä on monin paikoin. Siellä missä jäätä ei ole, on puolestaan liukasta märän ruohon vuoksi.

Kaupungeissa koirapuisto on usein ainut paikka, jossa koiran voi päästää irti.

Puistossa liikkuu iltapäivällä vain muutamia koiria.

Isojen koirien puolelta löytyy Virpi Hiltunen berninpaimenkoirauros Vilin kanssa.

Vili on kolmevuotias ja painaa noin viisikymmentä kiloa.

Virpi Hiltunen on pelännyt koiransa Vilin lonkkien puolesta liukkailla säillä. Meri Remes

Hiltusella on ollut vaikeuksia liikuttaa koiraansa liukkailla säillä.

– Välillä aika huonosti. Pyritään liikkumaan niissä paikoissa, joissa on hiekkaa. Kyllä Vili on liukastellut, mutta onneksi ei ole sattunut mitään, Hiltunen kuvaa.

Kaatumisten suhteen Hiltusta pelottaa Vilin lonkkien vahingoittuminen. Raskasrakenteinen, iloinen koira voi kaatua varomattomuuttaan liukkaalla.

Ulos on onneksi liukkaista huolimatta päästy.

– Ei ole oikeastaan tullut tilannetta, ettei päästäisi ollenkaan liikkeelle.

