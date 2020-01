Sähköliitto teki oikeuskanslerille kantelun valtakunnansovittelija Piekkalasta – haluaa selvittää toimien laillisuuden

Sähköliitto jätti eilen maanantaina oikeuskanslerille kantelun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toiminnasta. Liitto pitää Piekkalan toimintaa passiivisena ja haluaa selvittää, onko se lain mukaista.

Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntin mukaan kantelu syntyi pitkällisen harkinnan jälkeen. Liitto ihmettelee, miksei valtakunnansyyttäjä ollut kutsunut työtaistelun osapuolia neuvottelupöytään.

– Meillä on ollut Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä työtaistelu päällä joulukuun viidennestä päivästä lähtien. Kantelun jättämiseen mennessä sovittelija ei ole kertaakaan kutsunut osapuolia koolle. Se on yksi asiaan vaikuttanut tekijä, ja toinen on se, että jo alun perin työtaistelua siirrettiin kahdella viikolla, Väntti sanoo Ylelle.

Väntin mukaan valtakunnansovittelijan laillisuuden selvittäminen on tärkeää.

– Se on hyvä selvittää, koska meitä itseämme nämä asiat ovat kovasti askarruttaneet.

Piekkalalta tuli eilen iltapäivällä työtaisteluosapuolille kutsu tapaamiseen ensi maanantaiksi. Se ei kuitenkaan saanut Sähköliittoa vetämään kanteluaan pois.

– Liiton jäsenet ovat tuskastuneet. Kun työtaisteluilmoitus jätetään, asia käytännössä siirtyy Bulevardille sovittelijalle, ja se on sitten sovittelijan aktiivisuudesta kiinni, miten hän siihen ehtii paneutua. Meidän tapauksessamme hän on mielestämme valitettavan vähän ehtinyt paneutua, puheenjohtaja Väntti sanoo.

