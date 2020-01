Päiväkodin työntekijä veti jalkakäytävällä makaavaa lasta perässään – nyt tapaus selvitetään perinpohjin

Tapausta on käsitelty päiväkodin työntekijän ja työnantajan edustajien kesken.

Taavetissa sattuneen lapsen riepottelun selvittäminen etenee Luumäellä.

Kunnanjohtaja Anne Ukkosen mukaan tapaus on äärimmäisen vakava ja se selvitetään perinpohjaisesti. Asiassa on järjestetty kaksi kuulemistilaisuutta, joissa tapausta on käsitelty päiväkodin työntekijän ja työnantajan edustajien kesken.

Asiassa ei ole toistaiseksi tehty rikosilmoitusta.

Lapsen riepottelu sattui viime viikolla, kun päiväkotiryhmä oli palaamassa kirjastosta. Päiväkodin työntekijä veti mahallaan makaavaa vastahakoista lasta perässään pitkin jalkakäytävää Taavetissa.

Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota, sillä sosiaalisessa mediassa leviää kuntalaisen tilanteesta kuvaama video.

Kommenteissa päivähoitajan käytös tuomitaan. Toisaalta kommenteissa myös ihmetellään, tarvitseeko kyseistä materiaalia jakaa kaiken kansan katsottavaksi.