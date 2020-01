5 kysymystä ja vastausta taksiuudistuksen remontista: Miten taksiala nyt muuttuu, halpenevatko matkat?

Verottaja on löytänyt huolestuttavia merkkejä harmaasta taloudesta taksiliikenteessä vuosi sitten tehdyn lakiuudistuksen jälkeen. Kuvan taksit eivät liity jutun sisältöön.

Taksiliiton mukaan korjaavien toimien suurin haaste on harmaan talouden saaminen pois taksialalta.

Liikenne ja viestintäministeriö julkisti tänään taksiuudistuksen ongelmia koskevia, eri tahoilta pyytämiään selvityksiä. Selvitysten pohjalta taksilakiin on luvassa viilauksia pikaisella aikataululla, mutta paluuta vanhaan hintoja sekä taksien määrää ja paikkaa säädelleeseen aikaan ei ole tulossa.

Taksilakia myllättiin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana kesällä 2018.

Taksiliiton toimitusjohtaja Timo Koskinen, mikä edellisen hallituksen taksiuudistuksessa teidän mielestä meni pahiten pieleen?

Kyllä siinä valmisteluvaiheessa meni aika montakin kohtaa pieleen. Ei kuunneltu toimialaa eikä seurattu sitä mihin tämä tilanne johtaisi jos tämäntyyppisiä muutoksia tehtäisiin. Itse asiassa nämä kaikki epäkohdat, mitkä nyt on ilmennyt, ne näkyvät niistä meidän vanhoista lausunnoista. Me epäilimme ja tästä me varoitimme.

Mitkä olivat pahimmat epäkohdat?

Pienemmissä kaupungeissa saatavuuskysymys. Illat, yöt, viikonloput ovat ongelmallisia. Hinnoittelukysymykset, asiakkaiden turvallisuuskysymykset, luotettavuuskysymykset ja tämän tyyppiset kysymykset.

Ja suurimpana sitten ovat harmaan talouden kysymykset, eli että kuka maksaa veronsa ja muut yhteiskunnan vastuut ja velvoitteet. Siellä on suuria puutteita ja se johtaa kilpailutilanteessa ongelmiin rehellisten yrittäjien osalta.

Miten uskotte, että taksiala muuttuu näiden tarkistusten myötä?

Kyllä se tervehtyy. Jos me pääsemme tuosta harmaasta taloudesta eroon niin se vaikuttaa ihan merkittävästi ja saadaan ne toimijat pois kentältä jotka eivät noudata velvoitteita ja vastuita. Se auttaa rehellisiä yrittäjiä.

Ovatko nämä toimet riittäviä?

Kyllä tämä aika vähäiseltä tuntuu. Tämä vaatisi aika suurta muutosta, johon ei ehkä tällä aikataululla ole mahdollisuuksia. Kyllä tässä kokonaisuudesta puhutaan kaikenkaikkiaan. Että saadaan toimivat ja taloudellisesti tehokkaat taksimarkkinat niin, että meillä liikenne toimii koko maassa. Taksi on oleellinen osa julkista joukkoliikennettä ja sekin pitäisi saada otettua huomioon tuolla maaseudun pienempien kaupunkien alueella.

Halpeneeko nyt taksilla matkustaminen?

Hintoihin on vaikea ottaa kantaa. Tilastokeskushan kertoo että hinnat ovat nousseet tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana, mikä on normaalia kun hintasäännöstelystä luovutaan. Silloin tuppaa tällä lailla käymään, se jää nähtäväksi.

