Koulukyytejä peruttu, hiekoitusauto ojassa, naapuri kuskasi lapsia – Kainuussa äärimmäisen liukas päivä

Kuva on sotkamolaiselta sivutieltä Nuasrannantieltä 21.1. Heikki Rönty / Yle

Kainuussa tammikuun alun sää on ollut poikkeuksellinen.

Kainuussa on ollut tiistaina niin liukasta, että koulukyytejä on peruttu ainakin Kajaanissa ja Sotkamossa.

Kajaanissa noin kymmenkunta koulukyytivuoroa jouduttiin perumaan, ja lisäksi jotkut vuorot ajoivat vain isoja teitä ja jättivät pikkutiet välistä. Tiet olivat jäässä ja hiekoittamatta.

Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen kertoo, että koulusta alettiin kuuden aikaan aamulla soitella oppilaille ja kertoa, että kyytiä ei ole eikä oppilaita rangaista, jos he eivät pääse kouluun.

Kajaanin Tila-Autojen toimitusjohtaja Jouni Haataja kertoo, että aamulla suurin osa yhtiön koululaisten koulukyytivuoroista jätettiin ajamatta liukkauden ja poikkeuksellisen kovan tuulen vuoksi.

– Kun ei pysynyt jalalla liikenteessä, niin ei sinne kannata autollakaan mennä. Aamuinen tuuli ja liukkaus oli mahdoton yhtälö, vaikka olisi mikä rengas alla.

Kajaanin Murtomäessä kolme ykkös- ja kolmosluokkalaista odottivat bussissa neljä tuntia ennen kuin henkilöauto pääsi hakemaan heidät. Syynä bussimatkan keskeytymiseen oli se, että liukkaalla tiellä toinen auto oli luistunut tieltä siten, että se oli tukkinut myös bussin kulkuväylän.

Siellä tie saatiin hiekoitettua vasta iltapäivällä, ja hiekoitusauto luisui sekin lopulta ojaan. Ongelmia tuotti sekin, että tuuli oli kova, joten hiekoitushiekka ei meinannut pysyä tiellä.

Sotkamossa naapuri kyyditsi lapsia

Myös Sotkamossa on liukastelu. Sotkamolainen Sari Kemppainen poimi tänä aamuna koulukyytiä odottavia lapsia tienposkesta mennessään itse töihin. Linja-autoa ei näkynyt eikä kenellekään ollut tullut tietoa, että kyyti olisi peruttu. Tie, jolta lapset olivat jääneet noutamatta, oli Poromäentie.

– Enemmänkin olisi ollut lapsia vailla kyytiä, mutta kaikki eivät mahtuneet. Oli niin liukasta, että luistimet olisivat olleet paras kulkuväline.

Sotkamon kunnan koulukoordinaattori Juhani Määttä iloitsee kuullessaan Sari Kemppaisen toiminnasta.

– Tämä on äärettömän mahtava juttu. On todella hienoa, että naapurit tekevät yhteistyötä ja auttavat toisia, jos omassa autossa on tilaa.

Sotkamossa on kahdeksan koulukyytivuoroja, joista vain yksi jäi kokonaan ajamatta. Tosin kahdeksasta linja-autosta vain kaksi pystyi ajamaan koko reitin läpi. Sivutiet ovat olleet niin liukkaat, että osa reiteistä on jäänyt osittain ajamatta. Kuudelle muulle reitille on jouduttu järjestemään tekemään poikkeustoimenpiteitä, kuten takseja.

Määttä ei osaa arvioida, kuinka moni lapsi ja nuori ei ole päässyt tänään kouluun. Perheille on pyritty ilmoittamaan asiasta, mutta Määtän mukaan on mahdollista, että tieto ole aivan kaikkia saavuttanut.

– Odotamme huomista aamua jännityksellä.

Sotkamolainen pikkutie oli näin liukas 21.1.

Ilmastonmuutos lisää liukkautta pohjoisessa

Kainuussa on ollut koko tammikuun hieman vastaavia ongelmia. Tammikuun alun sää on ollut Kainuussa lämpimämpi kuin sataan vuoteen.

Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologi Hannu Vallan mukaan sivutiet Kainuussa voivat olla tällä hetkellä hyvinkin liukkaita, mutta päätiet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, koska niitä pidetään jatkuvasti kunnossa.

Tämän hetkinen liukkaus johtuu siitä, että satanut lumi on tamppautunut tien pintaan jääksi. Kun keli on viime päivinä käynyt plussan puolella ja jälleen pakastunut, on tien pinnasta tullut äärimmäisen liukas.

Päivystävän meteorologin mukaan joka talvi jossain päin Suomea on niin liukasta kuin tällä hetkellä Kainuussa on, mutta on harvinaista, että liukkauden vuoksi lapset eivät ole päässeet kouluun.

– Ilmastonmuutoksen myötä näin liukkaat kelit yleistyvät Pohjois-Suomessa, Valta sanoo.

Juttua on korjattu 21.1. kello 16.55: Kolme lasta odottivat bussissa neljä tuntia, eivät iltapäivään saakka. Bussi oli jumissa iltapäivään saakka, mutta lapset saatiin haettua aiemmin.

