Suurista tappioista kärsineen Pallas Rakennuksen vaikeudet ovat pääomistajan mukaan ohi – kykenee tekemään 150 miljoonan rakennushankkeen Rovaniemellä

Parhaillaan Pallas Rakennus tekee Rovaniemen keskustassa kerrostaloa, jonka asunnoista on yhtiön verkkosivujen mukaan lähes kaikki myyty. Tammikuu 2020.

Parhaillaan Pallas Rakennus tekee Rovaniemen keskustassa kerrostaloa, jonka asunnoista on yhtiön verkkosivujen mukaan lähes kaikki myyty. Tammikuu 2020. Jarmo Honkanen / Yle

Suurista tappioista kärsineen rakennusyhtymä Pallas Rakennus Oy:n vaikeudet ovat pääomistajan Pertti Yliniemen mukaan takanapäin eikä yritystä uhkaa konkurssi.

– Tilanne on tällä hetkellä aika hyvä. Meillä on seitsemän tytäryhtiötä ja näyttää siltä, että kaikki miinusmerkkiset työmaat on tehty ja kaikki tällä hetkellä tehtävät rakennustyömaat ovat kannattavia, vakuuttaa Pallas Rakennuksen pääomistaja Pertti Yliniemi.

Pallas Rakennus Oy:n maksuvaikeuksista on uutisoitu viime kuukausina useissa lehdissä (siirryt toiseen palveluun).

Pertti Yliniemi yrityksensä Lapland Hotelsin Olostunturin hiihtokeskuksessa tammikuussa 2020. Jarmo Honkanen / Yle

Suuren konkurssiriskin arvioidaan lieventyneen kohtalaiseksi

Asiakastieto Oy:n mittareiden mukaan Pallas Rakennus Oy:n konkurssiriski oli suuri, mutta on pienentynyt viime aikoina kohtalaiseksi. Yrityksen perintäkelpoisuus on erinomainen Asiakastiedon 21.1. 2020 päivätyssä analyysissa.

Menneisyys rasittaa Pallas Rakennusta. Yritys oli entiseltä nimeltään SSR Group. Uuden nimen antoivat Lapland Hotelsin omistaja Pertti Yliniemi parin muun sijoittajan kanssa ostaessaan yrityksen keväällä 2018.

Yliniemen mukaan yritysoston motiivi oli turvata juuri Lapland Hotelsin Rovaniemelle suunnitteleman kongressi- ja kylpylähotellin toteutuminen. Rakentajaksi oli valittu juuri SSR Group, jonka talousvaikeudet alkoivat syventyä.

Yritys teki vuonna 2018 jättimäisen lähes 10 miljoonan euron tappion. Yrityksen mukaan viime vuonna tappio on pienentynyt, numerot tulevat myöhemmin kun tilinpäätös julkaistaan.

Edeltäjäyhtiö SSR Groupin taloussotkut Nuorisosäätiövyyhdissä tutkinnassa

Rahapulan lisäksi SSR Groupia rasitti sen tytäryhtiön eli Salpausselän Rakentajien ja Nuorisosäätiön taloussotkujen rikostutkinta.

Helsingin poliisin talousrikosyksiköstä tutkinnanjohtaja Markku Nisula kertoo, että esitutkinta asiassa on nyt loppusuoralla ja kevään aikana tehdään päätös jatkaako asia syyttäjälle vai ei.

Yliniemi ja muut nykyiset omistajat ja toimiva johto eivät ole tutkinnan kohteena. Pallas Rakennuksen vuoden 2018 toimintakertomuksen mukaan yhtiö on yhteistyössä viranomaisten kanssa selvittänyt takavuosien epäselvyyksiä.

Lapland Yliniemen mukaan Pallas Rakennus tulee rakentamaan hänen omistamansa Lapland Hotelsin Valionrannan hotelli- ja asuinkorttelihankkeen Rovaniemelle.

– Se on todella iso hanke, rahallisesti varmaan 100-150 miljoonaa on se haarukka, jolla se tullaan tekemään, sanoo Yliniemi.

Lapland Hotelsin Rovaniemen Valionrannan hotelli- ja kerrostalohanke. Havainnekuva Aihio Arkkitehdit Oy. Aihio Arkkitehdit Oy

Omistajapohjan laajentaminen mahdollista

Pallas Rakennuksen toimitusjohtaja Jyrki Lautarinne on kertonut Kauppalehdessä uusien omistajien sijoittaneen yhtiöön yli 20 miljoonaa euroa ja että yrityksen talous on tervehtymässä.

– Sanotaan niin paljon, että ei ole vielä rahat loppuneet ja tarvittaessa omistajat ovat valmiita laittamaan lisää rahaa. Keskusteluja käydään myös siitä, että voi tulla muitakin osakkaita, vastaa pääomistaja Yliniemi kysymykseen, kuinka paljon hän ja muut rakennusyhtiön uudet omistajat ovat laittaneet yhtiöön rahaa.

Kemijoen rannalle Rovaniemen keskustan tuntumaan sijoittuvan hankkeen asemakaavaa valmistellaan kaupungin ja Lapland Hotelsin kanssa yhteistyössä.

Rovaniemen kaavoituspäällikön Markku Pyhäjärven mukaan Valionrannan kaavasuunnitelman on määrä valmistua kevään aikana, jolloin ne kuulutetaan yleistä kuulemista varten. Tavoite on, että kaupunginvaltuusto voisi hyväksyä kaavan vielä tämän vuoden aikana.

Lue myös:

SSR Groupin entinen omistaja haki Pallas Rakennusta konkurssiin, mutta vetikin hakemuksen pois – toimitusjohtaja: "Saatavat on maksettu"