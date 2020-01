Tipaton tammikuu on loppusuoralla – brittitutkimuksen mukaan vaikutukset näkyvät vielä puolen vuoden päästä

Moni ei ole viime viikkoina kuullut tuttua saunaoluen sihahdusta tai ravintolaillan viinin lorinaa. Tipatonta tammikuuta viettää parhaillaan useampi kuin yksi kymmenestä suomalaisesta, jotka yleensä käyttävät alkoholia.

Viime vuonna 13 prosenttia heistä kertoi olleensa tammikuussa tipaton. Osuus on ollut viime vuosina melko vakaa.

Tauko juomisessa on kokeilun arvoinen, kannustaa tutkimusprofessori Pia Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Kyllä suurimmalle osalle suomalaisista voi sanoa, että miksi ei testaisi. Riskit ja haitat ovat aika pieniä.

Tipaton tammikuu on riski vain, jos alkoholia kuluu normaalisti hyvin paljon. Vakavasti alkoholiongelmaisille äkkipysähdys juomisessa voi olla suorastaan vaarallinen, Mäkelä sanoo.

– Toisekseen ehkä vain huijaa itseään, jos ajattelee, että nyt kun olen kuukauden kiltisti, niin 11 seuraavaa kuukautta voi mennä samaa rataa kuin ennenkin, vaikka olisi maksa vaurioitunut ja pitäisi tehdä pitkän aikavälin elämänmuutos.

Sen sijaan heille, jotka keikkuvat riskirajalla ja sen huonommalla puolella, tipaton tammikuu on Mäkelän mukaan juuri omiaan. Se tarkoittaa Suomessa yli puolta miljoonaa ihmistä.

– Se on hyvä tilaisuus tunnustella sitä, kuinka helppoa tai vaikeaa alkoholista on pysyä erossa. Mitä vaikeampaa se on, sitä enemmän kannattaa pohtia, onko juominen terveellä tolalla vai viittaako se siihen, että pitäisi keksiä muita tapoja seurustella kavereiden kanssa ja viettää aikaansa.

Säännöllisen alkoholinkäytön riskiraja on miehillä 7 ja naisilla 5 annosta päivässä tai 24 ja 16 annosta viikossa. Kohtalainen riski kuitenkin koituu miehille jo 14:stä ja naisille 7 annoksesta viikossa. Yksi annos on esimerkiksi pullo keskiolutta tai 12 senttilitraa mietoa viiniä.

Sellaistakin on epäilty, että tipattoman tammikuun jälkeen ihmiset palaavat vanhoihin tapoihin entistä innokkaammin. Ehkäisevän päihdetyön järjestön (siirryt toiseen palveluun) viimevuotisessa kyselyssä valtaosa toisaalta kertoi venyttäneensä tipattomuuttaan helmikuulle.

Brittiläinen Sussexin yliopisto on selvittänyt, millaisia juomatavat ovat puolen vuoden päästä "kuivasta tammikuusta", kuten tipattomuutta Britanniassa kutsutaan.

Tuon kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan tipaton jakso ei kostaudu, päinvastoin. Kun kuivaan tammikuuhun osallistuneilta kysyttiin heidän juomatavoistaan elokuussa, ne olivat hillitymmät kuin vuoden alussa. Koko väestössä vastaavaa ei ollut havaittavissa.

Tutkijoiden päätelmä oli, että onnistunut tipaton tammikuu antaa pysyvää hallinnan tunnetta omaan alkoholinkäyttöön.

Britit hyötyvät vertaistuesta

Suomessa tipattomuuden pitkistä vaikutuksista ei ole tehty vastaavaa tutkimusta, mutta mitään viinavirran sulkuportteja tammikuun loppuminen ei näytä avaavan.

– Se ei ole täällä niinkään vedonlyöntityyppinen homma. Että kun kuukauden jaksaa, niin sitten pidetään juhlat ja ryyppäjäiset. En ole sellaisesta kuullut. Enemmänkin on niin, että ihmiset sen kuukauden aikana vähän pohtivat alkoholisuhdettaan, sanoo Pia Mäkelä.

Sussexin yliopistossa tipatonta on tutkittu muutamina aiempinakin vuosina, ja tulokset ovat olleet vastaavia, mutta tällä kertaa kysely oli poikkeuksellisen laaja.

Ensi kertaa selvitettiin myös sitä, miten paljon muiden tuki auttaa, jos juominen alkaa houkutella kesken tammikuun. Britanniassa voi rekisteröityä verkossa tipattoman tammikuun osanottajaksi ja saada tarvitessaan muiden rekisteröityneiden kannustusta.

Vertaistukea saaneet selvittivät kuukauden korkkaamatta kaksi kertaa niin todennäköisesti kuin rekisteröitymättömät, tutkimus osoitti.

Useimmille ihmisille ensimmäinen viikko on vaikea, koska vanhat tavat ovat yhä tuoreessa muistissa. Verkosta saatu vertaistuki auttaa jatkamaan, kunnes unen kohenemisen, rahan säästymisen ja painon putoamisen kaltaiset hyvät puolet alkavat tuntua. Sussexin yliopiston tutkimusta johtanut psykologi Richard de Visser

– Suomessa ei ole kokeiltu rekisteröitymistä. Voisin kuvitella, että jos tipattoman ikään kuin lausuu ääneen sitoumuksena, se onnistuu paremmin kuin jos vain itsekseen ajattelee, että voisihan sitä testata, Pia Mäkelä pohtii.

Brittitutkimuksessa luetellut ruumiin ja mielen terveyteen liittyvät hyödyt ovat tuttuja myös suomalaisille tutkijoille ja lääkäreille.

– On ihan selvää, että tipaton voi auttaa painonhallintaan. Turvotus voi vähentyä ja myös kalorit, sekä alkoholista että joillakin samalla roskaruoan syömisestä saadut, Mäkelä sanoo.

Myös veriarvojen mittauksissa on saatu hyviä tuloksia. Verenpaineen hallinta voi helpottua. Korventaminen ja muut vatsavaivat saattavat rauhoittua.

– Ja tietenkin maksa tykkää, jos se saa vähän lepoa.

Haastattelututkimuksissa yksi eniten raportoiduista vaikutuksista on unen laadun paraneminen ja mielen virkistyminen.

– Vähän riippuen siitä minkä tyyppisesti on juonut, jos vaikka lähiympäristö on kärsinyt siitä juomisesta, tipattomuudesta saattaa olla hyötyjä ihmissuhteisiin. Vaikutusta voi olla myös seksielämään. Ja tietenkin kukkaro voi tykätä, Mäkelä luettelee.

Tutkimusprofessori Pia Mäkelä Antti Lähteenmäki / YLE

Suomalaisten juominen oli vuosikymmeniä nousussa, aina kieltolain loppumisesta asti. Vain yhteiskunnan kovat toimet ja 1990-luvun lama painoivat jarrua. 2000-luvun alkuvuosina alkoholin kokonaiskulutus oli 3,5-kertainen 1960-lukuun verrattuna.

Vuonna 2007 tapahtui iso käännös. Sen jälkeen alkoholinkäyttö on vähentynyt viidenneksen ja alkoholikuolleisuus kolmanneksen eli suorastaan dramaattisesti, Pia Mäkelä iloitsee.

Nuorilla muutos alkoi jo 2000-luvun alussa. Vähiten Suomen raitistumisessa ovat mukana eläkeläiset. Sosiaalinen media on ilman rekisteröitymisiäkin tehokas tapa trendien levittämiseen, mutta tavoittaako tieto esimerkiksi tipattomasta tammikuusta myös yli kuusikymppiset?

– Järjestöt levittävät aika hyvin erilaisia terveyteen liittyviä viestejä. Myös tätä kampanjaa ne ovat mielestäni levittäneet hyvin. Ja kyllähän vanhatkin ikäluokat somessa pyörivät, Mäkelä tuumii.

Alkoholia viikoittain käyttävien miesten osuus pienentyi 60 prosentista 53 prosenttiin ja naisten 35 prosentista 28 prosenttiin. Juomatapatutkimus vuosista 2008–2016, jolloin tapahtui iso käänne.

Suomen uusin alkoholilaki (siirryt toiseen palveluun), joka muun muassa toi vahvat oluet ruokakauppoihin, on ollut voimassa pian kaksi vuotta. Vaikutuksia alkoholinkulutukseen ei ole ehditty arvioida perusteellisesti, mutta Mäkelän mukaan ne näyttävät olevan pienempiä kuin oletettiin.

– Ennakoidut hintamuutokset jäivät vähän pienemmiksi, ja myös nelosoluen markkinointi on ollut vähäisempää kuin pelättiin.

Omaa painettaan antaa etelänaapuri. Viro on alkanut alentaa alkoholiveroaan. Toistaiseksi on mahdoton sanoa, onko suomalaisten elpyneellä kiinnostuksella Viron-matkailuun jotakin tekemistä sen kanssa.

– Yksi havainto parin viime vuoden aikana oli, että aiempaa isompi osa Virossa käyvistä ei tuonut sieltä lainkaan alkoholia, Mäkelä kertoo.

Nuorten uusi trendi on kansainvälinen

Onko Suomi yksinkertaisesti keikahtanut siihen malliin, ettei juominen ole enää muodissa, ei ainakaan nuorilla?

Vuoden 2000 tienoilla miltei puolet peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista kertoi tutkimuksissa juoneensa itsensä edellisen kuukauden aikana humalaan. Nykyisin osuus on hieman yli viidennekseen.

– Trendi on kansainvälinen. Hyvin monessa maassa on ollut sama suuntaus, ja kaikkien niiden tutkijat yrittävät selvittää, mistä on kyse. Paljon on vähintäänkin arvauksia ja jonkin verran tietoakin, mutta ihan lopullista vastausta ei vielä tiedetä, Pia Mäkelä kertoo.

Hänen mukaansa ainakin Suomessa yksi osa vastausta on kontrollin kiristyminen.

– Kauppiaat eivät enää myy nuorille sillä tavoin kuin ehkä joskus aikaisemmin. Ikärajojen tarkastaminen on paljon tiukempaa. Toisaalta vanhemmat eivät enää suhtaudu yhtä myötämielisesti siihen, että ”nuoret vähän kokeilevat, ja se kuuluu tuohon ikään”.

Suomen yhdeksäsluokkalaisista yhdeksän prosenttia oli vuonna 1999 täysin raittiita. Viime vuonna heidän osuutensa oli 31 prosenttia. Eurooppalainen koululaistutkimus ESPAD

Myös nuorten oma maailma on muuttunut, Mäkelä sanoo.

– Meidän ikäpolvemme istui nuorena kalliolla ja mietti, että "mitäs tehtäis", ja oli siksi paljon otollisempaa alkoholinkäytölle kuin nykynuoret, jotka ovat hyvin ohjelmoituja.

Heillä on paljon harrastuksia ja vähemmän vapaata luppoaikaa.

– Pojilla huomattava osa seurustelusta tapahtuu tietokoneella. Ollaan omissa kodeissa ja pelataan jotakin peliä. Se myöskään ei ole yhtä otollista alkoholinkäytölle.

Se, että etenkin alaikäinen nuoriso on todella merkittävästi vähentänyt alkoholinkäyttöä, on hieno muutos, Mäkelä kiittää. Maalissa ei kuitenkaan olla, kun yksi viidestä yhdeksäsluokkalaisesta on juonut itsensä viime viikkoina ainakin kertaalleen humalaan.

Raitis helmikuu ilahdutti 1970-luvun vaimoja

Tipattomalle tammikuulle on siis kohderyhmää vielä sittenkin, kun tämän hetken vanhimmat ikäluokat eivät luonnollisista syistä enää ole lasien ääressä – ja olihan eläkeikäistenkin alkoholinkäytön pitkään jatkunut kasvu uusimmassa juomatapatutkimuksessa taittumaan päin.

Tänäkin vuonna voi vielä panna juomatapansa testiin vaikkapa retrohengessä eli elvyttämällä 1970-luvun vastineen tipattomalle tammikuussa.

Raitista helmikuuta esitti Yhtyneiden paperitehtaiden tuolloinen toimitusjohtaja Niilo Hakkarainen arveltuaan, että vanhalla menolla koko tehdas olisi pian täynnä alkoholisteja. Helmikuussa sopisi kokeilla muuta, onhan se vuoden lyhyin kuukausi, Hakkarainen ehdotti.

Kampanja toi yrityksen johdolle kiitoskirjeitä ja kukkasia paperimiesten puolisoilta. Alkon johtokin onnitteli – konjakkipullolla, Hakkarainen kertoi Turun Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa viime vuonna.

Voit kommentoida tätä aihetta huomiseen kello 23:een asti.

Lue myös:

Tipaton tammikuu on nykyään käsite myös viinimaa Ranskassa