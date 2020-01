Aallonmuotoinen museo oli 2000-luvun arkkitehtuurin taidonnäyte – nyt vuotavaa kattoa on yritetty korjata yli 10 vuotta

Merikeskus Vellamo loistaavanhassa satamassa Kotkan keskustan kupeessa. Rakennuksen valot näkyvät pimeällä kirkkaina ja kauas – sehän palkittiinkin pian valmistumisensa jälkeen Suomen parhaana ulkovalaistuskohteena.

Perusteluissa kehuttiin, että valaistus on yhdistetty upealla tavalla rakennuksen moderniin arkkitehtuuriin. Rakennus on tehty aallon muotoiseksi, ja sen julkisivut koostuvat muun muassa erivärisistä peltikaseteista, silkkipainetuista lasilevyistä ja alumiiniritilöistä.

Muitakin kunnianosoituksia on tullut. Vellamo on ollut ehdolla myös Vuoden eurooppalaiseksi museoksi, ja se on valittu Vuoden sisäkattokohteeksi. (siirryt toiseen palveluun)

Rakennus ei millään tavalla paljasta ihailijalleen, että sen ulkokatto on vuotanut jo yli kymmenen vuotta. Sadesäällä vettä tihkuu ainakin kattoluiskan alla olevaan kylmään tilaan, toisessa kerroksessa olevaan ravintolaan ja museoesineiden konservointitilaan.

Kattoa ei voida korjata, koska siihen liittyvä oikeuskiista on kesken.

"Riskit on minimoitu"

Suomen Merimuseo päätettiin siirtää Helsingistä Kotkaan jo vuonna 2003. Museovirastoa päätös hämmensi, mutta Kotkan puolesta puhuivat sen sijainti perinteisenä ja ajankohtaisena merenkulkukaupunkina.

Merimuseon lisäksi merikeskus Vellamoon asettui Kymenlaakson museo. Vuonna 2008 valmistuneen rakennuksen katto on vuotanut lähes alusta asti.

Urakoitsija korjaili kattoa toistuvasti Kotkan kaupungin vaatimuksesta, mutta tuloksetta: vuodot vain jatkuivat. Vuoden 2017 jälkeen rakennusyhtiö kieltäytyi tekemästä enää lisää korjauksia.

Päätöksensä syitä YIT ei kommentoi.

Merikeskus Vellamo rakennettiin aallonmuotoiseksi arkkitehtikilpailun jälkeen. Mirjam Tahkokorpi / Yle

Viime kesänä Kotkan kaupunki alkoi vaatia YIT:ltä oikeusteitse yli neljän miljoonan euron korvauksia pitkäkestoisten vikojen vuoksi.

Kiista on edelleen kesken. Odotteluaikana Vellamon kattoa ei korjata, joten se vuotaa sateella kuten ennenkin.

– Sanotaan näin, että riskit on minimoitu. Akuuttia hätää ei ole, tekninen isännöitsijä Mika Jokimies Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:stä sanoo.

Pitkään jatkuneet vuodot ovat saattaneet aiheuttaa vaurioita Vellamon sisätiloihin tai rakenteisiin. Mahdollisten vaurioiden laatua tai laajuutta ei kuitenkaan kerrota.

– Emme kommentoi tässä vaiheessa, Kotkan Julkisten Kiinteistöjen vt toimitusjohtaja Vesa Minkkinen sanoo.

Yleinen rakenne kauppakeskuksissa

Merikeskus Vellamon rakensi rakennusyhtiö Lemminkäisen tytäryhtiö Lemcon. Sittemmin Lemminkäinen on yhdistynyt YIT:n kanssa, ja Kotkan kaupunki hakee korvauksia juuri YIT:ltä.

Kaupunki on omalta osaltaan koettanut selvittää vuotojen syitä. Kaupunki tilasi rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto Sitowise Oy:ltä selvityksen Vellamon kattorakenteesta, ja selvityksen mukaan rakenteessa on useita virheitä.

Ongelmat kiteytyvät Vellamon kattoluiskaan. Se on rakennetyypiltään käännetty katto, ja kyseistä rakenneratkaisua käytetään yleisesti muun muassa kauppakeskuksien kattoparkeissa.

Käännetyssä katossa vedeneristys sijaitsee muun eristysmateriaalin ja maisemointiaineksen alapuolella. Tekniikan tohtori Jukka Pekkanen Tampereen yliopistosta arvoi viime heinäkuussa Ylelle, että kyseinen ratkaisu on riskialttiimpi kuin tavallinen kattorakenne, jossa vettä eristävä pinta on päällimmäisenä.

Merikeskus Vellamon katto on samalla kävelyluiska. Antti-Jussi Korhonen

Kotkan kaupungin tilaaman selvityksen mukaan Vellamon vesikaton läpivientikappaleiden ylösnostot ovat huomattavasti liian matalat, ja alimman lämmöneristyskerroksen urat eivät ole kohdakkain. Ne ovat myös olleet bitumin tukkimia, minkä takia vesi on patoutunut ja päässyt tunkeutumaan eristeen läpivientien kautta rakenteisiin.

Lisäksi esimerkiksi liimaus- ja kiinnitystöissä on ollut puutteita, jotka ovat mahdollistaneet vuodot seinärakenteisiin.

Lausuntoja odotellaan

Rakennusyhtiö YIT ei kommentoi selvityksen sisältöä mitenkään. Yhtiön viestinnästä kerrotaan, että asioiden selvittäminen on kesken ja siksi lopulliset johtopäätökset on tekemättä.

YIT ei ole myöskään vielä toimittanut omaa vastinettaan Kymenlaakson käräjäoikeuteen.

Ratkaisua miljoonien eurojen kiistaan pitää odottaa vielä kuukausia. Asia on nyt Kymenlaakson käräjäoikeuden pöydällä odottamassa tarvittavia lausuntoja.

Kotkan kaupungin toimitilapäällikön Tero Huuskon mukaan päätöksiä on odotettavissa aikaisintaan huhti-toukokuussa.

– Sen jälkeen katsotaan, miten asiassa edetään.

