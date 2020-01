Hoitajien esilläolo sapettaa muita kuntatyöntekijöitä – "Palkankorotukset kuuluvat kaikille", "Koko kunta-ala on kuopassa"

Viime viikolla alkaneita kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja seurataan uteliaisuudella myös Helsingin palkitussa ja kehutussa Oodi-kirjastossa.

Tietopalveluvirkailija Antti Pajala käyttää suuren osan päivästään Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan työntekijöiden pääluottamusmiehenä. Hänen edustamaansa, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyyn kuuluvat työntekijät hankkivat leipänsä niin nuorisotyöntekijöinä, kirjastoissa kuin esimerkiksi kaupungin orkesterissakin.

Pajala muistelee, että syksyllä käynnistynyt liittokierros hakee vertaistaan.

– Nämä ovat varmaankin tiukimmat neuvottelut, joita minä olen 15 vuoden aikana joutunut seuraamaan pääluottamusmiehen ominaisuudessa, hän sanoo.

– Kiky on kyllä sellainen kivi, joka hiertää vähän kaikkien kengässä.

Kunta-alan neuvotteluita on pohjustettu julkisuudessa pitkään ja hartaasti. Jo syksyllä naisvaltaiset sote-alat ilmaisivat, ettei niille kelpaa vientialoille aikanaan luvattu palkankorotustaso. Palkkatasa-arvon saavuttamiseksi korotusten olisi oltava korkeampia.

Muissa kunta-alan palkansaajaliitoissa, kuten Jytyssä, nähdäänkin, että muut henkilöstöryhmät ovat jääneet julkisessa keskustelussa paitsioon.

– En yhtään kiistä sitä, etteivätkö hoitajat tee tärkeää työtä. Mutta minusta myös kuntien nuoriso-ohjaajat ja muun muassa kirjastohenkilöstö tekee erittäin tärkeää työtä – pienemmällä palkalla kuin hoitajat, sanoo Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

Ketkä neuvottelevat kunta-alalla? Kunta-alan neuvottelupöydässä istuu työnantajia edustava KT Kuntatyönantajat sekä kolme neuvottelujärjestöä. Neuvottelujärjestöt ovat ammattiliittojen yhdessä muodostamia sopimusosapuolia. STTK:laiset Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, Tehy ry ja Suomen Palomiesliitto SPAL muodostavat Kunta-alan koulutetun hoitohenkilöstön KoHon. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO puolestaan edustaa akavalaisia korkeakoulutettujen liittoja, kuten Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ta ja Suomen Lääkäriliittoa. Julkisen alan unioni JAU edustaa SAK:laisia Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn jäseniä. Kunta-alan pääsopimus, KVTES koskee noin 310 000 palkansaajaa. Ammattiryhmiä mahtuu mukaan lukuisia: sopimus kattaa niin sairanahoitajat, laitoshuoltajat kuin kirjastovirkailijatkin. Opettajilla ja lääkäreillä on puolestaan omat virka- ja työehtosopimuksensa.

Jyty ja JHL: Kaikki voivat olla samassa sopimuksessa

Palkansaajia edustavilla neuvottelujärjestöillä on myös keskenään ristiriitaisia tavoitteita.

Esimerkiksi hoitajia edustavat SuPer ja Tehy tavoittelevat neuvottelupyödässä omaa, sote-alan työehtosopimusta ja kunta-alan perussopimuksesta eli KVTESistä irtautumista.

Oma sopimus takaisi liitoille todennäköisesti paremman neuvotteluaseman sekä omat, muista irralliset työaika- ja palkkaratkaisut.

Jytyssä ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä tavoitetta ei tueta.

– KVTESiin on luotu oma järjestelmä hoitajille, "sote-sopimus" on siellä sisällä. Hoitajilla on neuvotteluissa esimerkiksi oma Teho-työryhmä, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Jytyn Maija Pihlajamäki arvioi, että jos sopimuksesta irrotetaan yksi ammattiryhmä, olisi silloin reilua tarkastella myös muiden asemaa.

– Jos ruvetaan pilkkomaan KV-sopimusta osiin, niin seuraavaksi me alamme vaatia sieltä irti vaikkapa nuoriso-ohjaajia. Jotta sopimus pysyy kasassa, niin on hyvä, että olemme siellä yhdessä.

Korotukset "kaikille tasapuolisesti"

JHL:n Niemi-Laine ymmärtää, että hoitajien palkkakuopasta on keskusteltu paljon julkisuudessa.

– Mutta koko kunta-ala on kuopassa, hän sanoo.

– Meidän kuntatyöntekijämme kaikilla aloilla kokevat, että palkkakehitys on ollut huonoa ja arvostus sitä kautta heikkoa.

Muita aloja edustavat liitot katsovatkin, että jos hoitajat todella saisivat vientialoja korkeammat palkankorotukset, kuuluvat prosentit tämän jälkeen kaikille.

– Sitä me emme hyväksy, että korotus tulisi vain joillekin ammattiryhmille, vaan kaikille tasapuolisesti, Jytyn Pihlajamäki sanoo.

Tällä hetkellä kunta-alalla neuvotellaan erilaisissa alaryhmissä ja pääneuvottelupöytään palataan jälleen helmikuun puolenvälin tienoilla.

Pihlajamäki katsoo, että vaikka osaan kiistakysymyksistä palkansaajaliitot suhtautuvat eri tavoin, on kunta-alalla neuvoteltu pääosin hyvässä hengessä.

– Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä palkansaajapuolella. Toivon kyllä, että se säilyy, hän sanoo.

