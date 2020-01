Älä vastaa kiristysviestiin, jonka lähettäjäksi sinut on merkattu – Kiristäjä väittää saaneensa koneesi haltuunsa

Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen on tehty useita ilmoituksia sähköpostiin tulleista pornokiristysviesteistä, Kyberturvallisuuskeskus kertoi tiistaina Twitterissä.

Tämän päivän aikana meille on ilmoitettu useista lähteistä aktiivisesta pornokiristyssähköpostituksesta. Lähettäjänä viestissä on väärennetysti vastaanottaja itse. Viestit ovat huijausta, ja niihin ei kannata vastata. Lisää aiheesta: https://t.co/h9iCXKz3yJ pic.twitter.com/qf0ESMo2yR — NCSC-FI (@CERTFI) 21. tammikuuta 2020

Viesteissä on erikoista muun muassa se, että niissä lähettäjäksi on väärennetty vastaanottaja itse. Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemassa esimerkkiviestissä kiristäjä väittää, että on saanut haltuunsa käyttäjän tietokoneen tämän vierailtua "aikuisten sivustolla".

Kiristäjä kertoo kuvanneensa tietokoneen haltijaa masturboimassa ja vaatii rahaa, ettei julkaise videota.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan viestit ovat huijausta, eikä niihin kannata vastata.

