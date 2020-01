Trumpin virkarikossyytteiden puinti alkaa Yhdysvalloissa – Yle seuraa kiivaita tunteita nostattavaa senaatin käsittelyä kello 20.00 alkaen

Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvien virkarikossyytteiden käsittely alkaa tänään senaatissa. Yle seuraa kiivaita tunteita jo etukäteen herättänyttä käsittelyä ja tapahtumia voi katsoa suorana tämän uutisen yhteydessä. Lähetys alkaa kello 19.35.

Demokraatit ovat syyttäneet republikaaneja halusta pimittää todisteet, uutisoi The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Taustalla on se, että senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on sanonut, ettei senaatin käsittelyssä välttämättä kuultaisi uusia todistajia tai todisteita.

Edustajainhuone päätti joulukuussa nostaa Trumpia vastaan virkarikossyytteen. Syytekohdat ovat vallan väärinkäyttö ja kongressin tutkinnan vaikeuttaminen.

Epäillyssä vallan väärinkäytössä on kyse siitä, että Trump painosti Ukrainaa saadakseen itselleen hyötyä. Trump halusi Ukrainan aloittavan tutkinnan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimista Ukrainassa.

Tutkinnan vaikeuttamisessa on kyse siitä, ettei Trump suostunut tutkinnan kuultavaksi ja Valkoinen talo kielsi useiden kuultaviksi kutsuttujen todistamisen.

