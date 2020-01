Veera, 24, nukkui öitä ulkona jäätyään eron jälkeen ilman asuntoa – vapaaehtoiset tukikummit auttavat asunnottomia nuoria

Veera sanoo aina voivansa tulla turvatalolle juttelemaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa: "Jos mulla on tänne tullessa paha mieli, unohdan sen pian."

Veera sanoo aina voivansa tulla turvatalolle juttelemaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa: "Jos mulla on tänne tullessa paha mieli, unohdan sen pian." Ari Welling / Yle

24-vuotias Veera kokee olevansa onnekas. Hän on asunut omassa asunnossaan jo vuoden päivät ja opiskelupaikkakin on järjestynyt.

Vuoden 2018 toukokuussa tilanne oli täysin toinen. Poikaystävän kanssa oli tullut ero ja Veera joutui lähtemään yhteisestä asunnosta. Hän oli asunnoton runsaan puolen vuoden ajan eikä tiennyt, mistä olisi voinut pyytää apua.

– Välillä olin iskän tai kavereiden luona yötä. Joskus olin yötä ulkonakin, kun ei ollut paikkaa minne mennä.

Lopulta Veera kuuli kaveriltaan Turun Nuorten turvatalosta ja tarttui puhelimeen. Nuori nainen kokee turvatalon pelastaneen hänet. Sitä kautta järjestyi ensin keskusteluapua ja myöhemmin asunto. Veera tietää monia nuoria, joille asunnottomuus on arkipäivää.

– Varsinkin kesällä on tosi paljon nuoria, joilla ei ole asuntoa. Kaverien luona punkkaillaan. Turussa asuntoja on vähän vapaana, eikä kodin löytäminen ole todellakaan helppoa.

Veera esiintyy jutussa vain etunimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Veera on asunut omassa asunnossa noin vuoden. Ari Welling / Yle

Uusi pilottiprojekti asunnottomuuden kitkemiseen

SPR:n Nuorten turvatalo ja Turun Kaupunkilähetys ry ovat vuosikausia tehneet yhteistyötä saadakseen nuorten asunnottomuuden seudulla laskuun.

Vuonna 2018 Turussa arvioitiin olevan noin 500 asunnotonta. Luku kasvaa noin 50 asunnottomalla vuosittain. Tarkkoja tilastoja nuorten asunnottomuudesta ei ole, mutta järjestöissä arvellaan heitä olevan yli 150.

Valtakunnallisestikin tarkastellen tilanne on synkkä: asunnottomuustilastoissa Turku on kolmantena heti Helsingin ja Espoon jälkeen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuoden 2018 selvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) asunnottomia on Turussa tuplamäärä vaikkapa Vantaaseen ja Tampereeseen verrattuna.

– On ikävä kyllä pakko sanoa, että Turun seudulla tilanne tuntuu vuosi vuodelta menevän vain huonompaan suuntaan. Tukea tarvitsevia nuoria tulee yhä vaan enemmän ja enemmän, toteaa TUAS-toiminnan vastaava koordinaattori Sari Heino Turun Kaupunkilähetys ry:stä.

Turun Kaupunkilähetyksen Sari Heino ja Turun Nuorten turvatalon Marina Stubb harmittelevat sitä, ettei nuorten asunnottomuutta ole saatu Turussa toivotussa määrin vähenemään. Ari Welling / Yle

Kuluvan vuoden alussa turvatalo ja kaupunkilähetys aloittivat vuoden mittaisen pilottiprojektin, jossa nuorelle pyritään luomaan selkeä, omaan kotiin johtava polku. ”Itsenäistyvien nuorten tuki”-projektin avulla järjestöt toivovat kolmenkymmenen nuoren pääsevät jaloilleen ja omaan asuntoon.

– Uudessa mallissa nuorelle nimetään jo turvatalossa tukikummi, jonka kanssa nuori kartoittaa tulevaisuuttaan. Toki tässä itsenäistymisen polulla tukena on myös meidän työntekijoitämme, kertoo Turun Nuorten turvatalon johtaja Marina Stubb.

Järjestöt korostavat vapaaehtoisten merkitystä tukea tarvitsevien nuorten auttamisessa. Sekä Kaupunkilähetyksen ylläpitämä TUAS – Nuorten tuetun asumisen toiminta että Nuorten turvatalon pyörittäminen nojaavat vahvasti kymmenien vapaaehtoisten tarjoamaan työpanokseen.

Vapaaehtoinen: ”Nuoret ovat voimavara ja heissä on tulevaisuus”

Riitta Rauta on toiminut vapaaehtoisena Turun Nuorten turvatalolla runsaat kaksi vuotta. Työttömäksi joutunut Rauta päätti käyttää vapaa-aikansa johonkin hyödylliseen ja päätyi SPR:n nettisivuille. Nykyään hän tekee vapaaehtoistyötä myös Kaupunkilähetyksen TUAS-toiminnassa.

Vapaaehtoinen Riitta Rauta kertoo, että usein nuorten kanssa keskustellessa tulee eteen asioita, joista kummallakaan ei ole mielipidettä: "Sitten vaan yhdessä pohditaan, miten tämä asia voisi olla." Ari Welling / Yle

– Omat vanhempani ovat aika iäkkäitä ja näen sitä kautta vanhustenhuoltoa riittävästi. Halusin tehdä töitä nuorten kanssa, koska he ovat voimavara ja heissä on tulevaisuus.

Vapaaehtoisvuorot alkavat alkuillasta ja jatkuvat aamuun saakka. Turvatalolla käydään nuorten kanssa moninaisia keskusteluja arkisistakin asioista. Rauta kokee, että nuoret suhtautuvat erittäin positiivisesti aikuiseen, joka ei saa työstään palkkaa.

– Nuoret tietävät, että en tee tätä rahasta vaan vilpittömästä halusta auttaa ja ymmärtää. He ottavat avun helpommin vastaan, kun se on vähemmän virallista. Minähän olen vaan tämmöinen kaveri, joka vähän jeesailee, hymähtää Rauta.

Lue lisää:

Sara, 28, on viettänyt yli viisi vuotta rappukäytävissä ja kodittomien suojissa: "En ymmärrä vieläkään, miten siihen pisteeseen joutuu"