Voimakas räjähdys asuintalossa Norrköpingissä

Useat ihmiset saivat lieviä vammoja. Porraskäytävän asukkaat on evakuoitu.

Ruotsissa Norrköpingissä voimakas räjähdys on ravistellut asuintaloa Hagebyn kaupunginosassa. Useiden ihmisten kerrotaan haavoittuneen lievästi.

Räjähdys tapahtui tiettävästi rakennuksen toisessa kerroksessa noin kello kuudelta paikallista aikaa. Poliisi ja pelastuslaitos saivat hälytyksen kello 6.18.

– Se oli voimakas räjähdys. Olemme evakuoineet asukkaat portaikosta, pelastustoimen edustaja Lennart Ågren kertoi Aftonbladet-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun). Useat rakennuksen ikkunoista ovat särkyneet.

Räjähdys sytytti tulipalon, mutta pelastustyöntekijät ovat sammuttaneet sen.

Poliisi on tapahtumapaikalla ja on eristänyt alueen. Rikostekninen tutkinta on aloitettu.

Tapausta tutkitaan joko murhan yrityksenä tai yleisvaarallisena tuhotyönä.

Norrköpingin tapauksen taustoista ei ole vielä tietoa, mutta Ruotsia ovat järkyttäneet räjähteillä tehdyt iskut.

Vuonna 2019 maassa tehtiin kaikkiaan 257 tällaista iskua, kun edellisvuonna 2018 luku oli 162.

Rikolliset näyttävät ottaneen räjähteet välienselvittelyjensä välineeksi.

– Aiemmin näissä käytettiin käsikranaatteja. Nyt näemme, että niiden sijaan käytetään kotitekoisia panoksia aseina konflikteissa. Joko vahingoittamiseksi tai pelottelemiseksi, , operatiivinen päällikkö Stefan Hector Ruotsin poliisin kansallisesta Noa-yksiköstä sanoi Ruotsin televisiolle SVT:lle (siirryt toiseen palveluun).

– Tässä on uutta häikäilemättömyyttä, kun räjäytellään paikoissa, joissa ihmiset oleskelevat eikä välitetä heidän loukaantumisestaan.

