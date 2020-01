"Yli 90 prosenttia saa pössytellä, piikittää, vetää nokkaan tai imeä eri aineita täysin rauhassa" – tunnetusta poliisista tilanne karkaamassa käsistä

Rikosylikomisario Jari Kinnunen on johtanut Pirkanmaalla useita poliisin huumeoperaatioita, jotka ovat saaneet valtakunnallista huomiota.

Tunnettu suomalainen rikosylikomisario Jari Kinnunen varoittaa, että suomalainen järjestelmä ei kestä kuluja ja seurauksia, jos huumeiden käytön rangaistavuudesta luovutaan.

– Tilanne Pirkanmaalla on karkaamassa käsistä niin Tampereella kuin sivukylilläkin, Kinnunen sanoo Ylelle.

Jari Kinnunen vetoaa siihen, että esimerkiksi Pirkanmaalla on kuollut useita lapsia viime aikoina huumeisiin. Hän kirjoitti asiasta julkisen Facebook-kirjoituksen tällä viikolla.

– He aloittivat kannabiksella. Heillä oli käytössään kouluterveydenhuolto, perheet, jotka huolehtivat heistä, eivätkä läheskään kaikki olleet ns. "poliisin tuttuja". He halusivat kokeilla, traagisin seurauksin, he jäivät koukkuun.

Vuosi sitten kerrottiin, että Tampereen seudun ammattiopiston Tredun neljä opiskelijaa on kuollut huumeisiin reilun vuoden aikana. Aamulehti kertoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), että lisäksi syksyn aikana kolmen Tredun opiskelijan epäillään kuolleen syksyllä huumeisiin.

Huumerikokset ovat arkipäivää Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Esimerkiksi torstaina tuli julkiseksi syytehakemus, jossa vaaditaan kahdelle tekijälle kymmenen vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta ja muille lyhyempiä. Syytteen mukaan Pirkanmaalle oli levitetty kaksi kiloa kokaiinia, neljä kiloa amfetamiinia ja 10 000 ekstaasitablettia. Tekijöillä oli syytteen mukaan myös marihuanaa, MDMA:ta, LSD:tä, psilocybe-sieniä ja huumaavia lääkkeitä.

Huumekuolemat kasvaneet

Alaikäisten huumekuolemat ovat kasvaneet Suomessa kahdeksalla tapauksella 2017–2018 aikana. Alaikäisten huumekuolemia oli vuonna 2018 kaikkiaan 20 tapausta.

Alle 25-vuotiaiden huumausainekuolemien määrä on kasvanut jo neljänä peräkkäisenä vuonna, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tilastosta.

THL:n alustavien tietojen mukaan nuorten huumemyrkytyskuolemat olivat aiempaa korkeammalla tasolla myös vuoden 2019 alkupuolen ajan. Yli puolet huumausainekuolemista on tapaturmaisia myrkytyskuolemia. Eri ikäluokkien huumekuolemia oli Suomessa vuonna 2018 kaikkiaan 169.

THL, Oikeustoksikologia-yksikkö, Harri Vähäkangas / Yle

Poliisin tekemät lastensuojeluilmoitukset kasvoivat

Jari Kinnusen mukaan viime vuonna pelkästään Pirkanmaalla takavarikoitiin yli 16 kiloa marihuanaa eri muodoissaan. Takavarikoinnin tekivät käytännössä neljä poliisia ja yksi poliisikoira.

– Poliiseja on niin vähän suorassa huumeiden vastaisessa taistelussa, että ilman liioittelua pitkästi yli 90 prosenttia käyttäjistä saa pössytellä, piikittää, vetää nokkaan tai imeä eri aineita täysin rauhassa, Kinnunen arvioi.

Huumerikokset ovat täyttä piilorikollisuutta, eikä poliisin resurssit riitä Kinnusen mukaan niiden enempään paljastamiseen.

Myös lastensuojeluilmoitukset ovat rikosylikomisarion mukaan kasvaneet voimakkaasti. Viime vuonna poliisin huumeyksikkö teki 41 lastensuojeluilmoitusta, edellisenä vuonna 20 kappaletta ja 2017 seitsemän.

– Yhä nuoremmat siis ostavat ja myyvät kaduilla.

Tampereella huumetilanne on muuttunut huonompaan suuntaan. Yhä nuoremmat käyttävät ja myyvät huumeita. Myös kadulla huumetilanne näkyy huolestuttavalla tavalla. A-studio selvitti Tampereen nuorten huumetilannetta.

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä nuorista yhdeksän, lukiolaisista 14 ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 20 prosenttia kertoo kokeilleensa kannabista vähintään kerran. Kokeilut yleistyivät hieman lukiolaispojilla, joilla kannabista vähintään kerran kokeilleiden osuus kasvoi 14 prosentista 17 prosenttiin. Tiedot selviävät tuoreesta kouluterveyskyselystä (siirryt toiseen palveluun).

Puolet nuorista ei usko, että kannabiksen käyttämisessä on riskejä.

Tuore kannabisaloite

Loppusyksystä kansalaisaloite sai eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kasaan. Kannabisaloite ehdotti rangaistavuuden poistamista kannabiksen käytöltä, muutaman kannabiskasvin kasvattamiselta omaan käyttöön ja omaa käyttöä varten tapahtuvan pienen kannabismäärän hallussapidolta.

Myös vihreiden mielestä laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei pidä rangaista, kertoi puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo loppuvuodesta. Vihreiden kanta on linjattu puolueen poliittisessa ohjelmassa.

Ohisalo on perustellut dekriminalisointia esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:lla.

– On kansainvälistä näyttöä siitä, että rangaistavuuden poisto vähentää huumausaineisiin liittyviä ongelmia, koska käyttäjät uskaltavat hakeutua hoidon äärelle, hän kirjoitti loppusyksystä.

Rangaistavuuden poistamisen ohella Ohisalo vaatii päihdeongelman ennakoivaa hoitoa siten, että nuoret eivät aloita laittomien päihteiden käyttöä laisinkaan.

Hoitoa ja rangaistusta ei pitäisi asettaa vastakkain

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Kinnunen vastustaa kiihkeästi suunnitelmaa. Hän on Nokian kaupunginhallituksessa kokoomuksen edustajana.

– Aivan järkyttävää soopaa, hän kertoi tiistaina avoimessa Facebook-kirjoituksessaan.

Kinnunen kertoo Ylelle, että tekojen rangaistavuus ja hoitoon hakeutuminen asetetaan jatkuvasti vastakkain, vaikka näin ei poliisin mukaan ole.

– Terveydenhoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Poliisi ei hoitopaikkojen lähistöllä päivystä käyttäjiä ”metsästämässä”.

Poliisi ohjaa hoitoon huumeiden käyttäjiä jatkuvasti. Poliisi antaa Kinnusen mukaan vähäisistä määristä ensin huomautuksia.

– Emme siis ensimmäiseksi jaa rangaistuksia kouraan tai kärrää oikeuteen.

Kokenut poliisi muistuttaa, että rangaistus ei estä hoitoon hakeutumista ja hoidon aloittamista. Enemmän hoitoon hakeutumista estävät hänen mukaansa pitkät jonot.

– Ei koukussa oleva jaksa odottaa kuukausia.

