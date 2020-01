Harvinainen onnettomuus Helsingissä Salmisaaren kiipeilyareenalla – kiipeilijän automaattivarmistin petti

Sergei Fadeichev / ITAR-Tass / All Over Press

Kuvituskuva. Kuvassa ei ole Salmisaaren kiipeilyareenan seinä. Sergei Fadeichev / ITAR-Tass / All Over Press

Helsingissä Salmisaaren kiipeilyareenalla sattui tiistaina onnettomuus.

Kiipeilijän kiivetessä noin kolmen metrin korkeudessa automaattivarmistinlaite petti. Kiipeilijä loukkaantui lievästi laitteen laskiessa hänet liian suurella nopeudella.

– Kyseessä on erittäin harvinainen onnettomuus, sillä aiemmin vastaavanlaisia ongelmia ei laitteissa ole havaittu, sanoo Salmisaaren Kiipeilyareenan toimitusjohtaja Henrik Suihkonen.

Automaattivarmistinlaitteen valmistaja on Safety Engineering LTD, joka kuuluu samaan konserniin maailman suurimman kiipeilyseinien valmistajan Walltopia LTD:n kanssa. Vastaavia laitteita on käytössä lukuisissa kiipeilyhalleissa ympäri maailman.

Valmistajan vastaavat laitteet on asetettu operaattorin toimesta käyttökieltoon. Turvallisuustekniikan keskus Tukes selvittää onnettomuuden syytä.

Salmisaaren kiipeilykeskuksessa kiipeilijät tekevät vuosittain automaattivarmistinlaitteen turvin noin 150 000 nousua.

– Salmisaaren kiipeilyareenalla nousuja automaattivarmistimilla jatketaan edelleen, mutta toisen valmistajan laitteilla, Suihkonen sanoo.

Salmisaaren onnettomuudesta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).