Roope Lipastin kolumni: Kun muut pelottavat

Viime aikoina on ympäri maailmaa kuultu uutisia, joissa juutalaisia vastaan on hyökätty. Helsingissäkin juutalaisten synagogaa oli käyty tuhrimassa ja jotain ikäviä flyereita oli liimailtu sinne ja tänne (siirryt toiseen palveluun).

Kuinka tyhmiä ihmiset voivat olla? Loputtoman? Luultavasti. Miten kukaan voi perustella Suomessa millään tavalla, että juutalaisista olisi ollut kenellekään mitään harmia, paitsi Ben Zysckowitzcxczcstiä, koska hänen nimensä kirjoittaminen aiheuttaa itkupotkuraivarin. Mutta muuten: Suomessa ei edes ole juutalaisia juuri lainkaan, mistä syystä heihin ei törmään koskaan ja jos törmää, he ovat yleensä hyvin sivistyneitä ja älykkäitä, eivätkä halua pahaa kenellekään.

Historiallisesti ehkä se juuri onkin syy. Juutalaiset ovat keskimäärin olleet paljon menestyneempiä kuin mikään kantaväestö missään – siitä kertoo osaltaan esimerkiksi se, että Nobel-palkinnon saajissa he ovat erinomaisen yliedustettuja määräänsä nähden. Menestyksen takana on oppineisuus ja menestys puolestaan pakkaa herättämään kateutta. Kun he vielä ovat perinteisesti olleet rauhaa rakastavia – tämä ei ehkä nyky-Israelissa aina toteudu – niin heistä ei ole ollut vastusta tämän maailman kiusanhengille. Tästä on Euroopan historia 1200-luvulta lähtien esimerkkejä pullollaan.

Mutta että siis Suomessa, vuonna 2020, on ihmisiä joiden mielestä suomalaiset juutalaiset ovat jotenkin epäilyttävää porukkaa ja jonkinlainen uhka, josta pitäisi päästä eroon! Ziisös sentään! Tuollaiselle porukalle kannattaisi tehdä Pisa-tutkimuksen sijaan Pissa-tutkimus ja veikkaan, että tuloksena olisi että ihan päähän asti.

Taustalla on tietenkin ylipäänsä se, että kaikki, mikä ei muistuta omaa peilikuvaa, on pelottavaa, etenkin jos se joku on älykkäämpi. Jos se vielä sattuu olemaan hauikseltaan heikompi, niin kiusaaminen alkakoon.

Ei toisenlaisuus ole mikään syy suhtautua kehenkään vihamielisesti.

Muukalaisvihamielisyys on erikoinen ihmislajin piirre. Esimerkiksi maahanmuutto, joka on Suomessa kansantaloudelliselta merkitykseltään rikkahippusen luokkaa, on monien silmissä ihan kaiken pahan alku ja juuri. Kun mummua hoidetaan huonosti yksityisessä hoivakodissa, niin se on maahanmuuton syy, eikä sen, että itse en jaksanut mummua käydä katsomassa kertaakaan, koska se horisee sekavia ja haisee kiusalliselle.

Tai kun Jussi Halla-aholta (ps.) kysytään mistä tahansa, hän siirtyy yleensä hyvin nopeasti maahanmuuttoteemaan. Huikeaa oli, että taannoinen Postin lakko oli joidenkin perussuomalaisten mielestä maahanmuuton seurausta.

Ei ollut. Globalisaatio ja maahanmuutto ovat eri asioita. Globalisaatio tarkoittaa sitä, että Erkki ostaa puoli-ilmaisen Kiinassa tehdyn työkalun ja suomalainen työkaluvalmistaja menee Erkin takia konkurssiin.

Maahanmuutto taas tarkoittaa sitä, että ihmisiä hakeutuu erilaisista syistä pois synnyinmaastaan. Joskus vainon, joskus paremman elämän, joskus sosiaalietuuksien toivossa. Mutta se työkaluyrittäjä ei mene konkurssiin maahanmuuton tähden vaan sen Erkin. Myös hänen vaimonsa Pirkko on syypää, koska tilaa netistä halpavaatteita eikä osta naapurin Anitan Pukimon kalliita ja sinänsä rakkaudella itse virkattuja mekkuleita.

Mutta monimutkaiset asiat vaativat yksinkertaisia ratkaisuja, niinhän se menee.

Ei silti, kyllä minä ymmärrän, jos joku vierastaa uusia asioita ja tuttavuuksia tai vaikka erilaisia ihmisiä. En itsekään juokse avosylin uusia ihmisiä vastaan. Yksi este on kieli: ellei ihminen puhu erittäin hyvää suomea tai englantia, en jaksa vaivautua ollenkaan.

Eikä mielestäni se, että toinen on muualta tai kovasti erilainen kuin minä, ole mikään erityinen syy tutustua häneen saati suhtautua häneen kuin kauan kadoksissa olleeseen veljeen.

Mutta ei se tosin päinkään mene. Ei toisenlaisuus ole mikään syy suhtautua kehenkään vihamielisesti. Kaikkiin tulee suhtautua kunnioituksella, ihan jokaiseen. Kohtelias täytyy olla. Mahdollisuus pitää antaa ja erilaisuutta vähintään sietää.

Ehdotankin, että lausutaan kaikki nyt oikein yhteen ääneen, niin kuin uskontunnustus konsanaan:

”Juutalaiset eivät ole ongelmieni syy kuten eivät ole maahanmuuttajatkaan. Myöskään metsiemme susiparat eivät ole syy millekään murheelleni, eikä kumpikaan niistä al-Holin leiriltä tuodusta orpolapsesta. Aamen.”

Roope Lipasti

Kirjoittaja on lietolainen kirjailija, joka eksyy vapaa-aikanaan kernaasti konkreettisiin ja selkeisiin remonttihommiin.

