Romahtanut silta syöksi Repoveden kansallispuiston kävijämäärät alamäkeen – uudesta sillasta odotetaan pelastajaa

Lapinsalmen uusi riippusilta on 1,5 metriä leveä, tuplasti vanhaa siltaa leveämpi.

Lapinsalmen uusi riippusilta on 1,5 metriä leveä, tuplasti vanhaa siltaa leveämpi. Pyry Sarkiola / Yle

Metsähallitus uskoo Repoveden kansallispuiston kävijämäärien palaavan huippuvuosien tasolle uuden riippusillan myötä.

Kävijämäärät Repovedellä lähtivät laskuun, kun Lapinsalmen riippusilta sortui puistossa vuonna 2018.

Retkeilijöiden määrä jatkoi laskuaan myös viime vuonna. Kouvolassa sijaitsevassa kansallispuistossa vieraili vuoden aikana vajaat 127 000 kävijää. Ennätysvuodesta kävijämäärät laskivat yli 45 000 kävijällä.

Lapinsalmen vesistön ylittävä riippusilta on ollut puiston vilkkaimpia paikkoja. Se on mahdollistanut suositun, viiden kilometrin mittaisen Ketunlenkin kiertämisen. Romahtaneen sillan tilalle avattiin uusi riippusilta viime marraskuussa.

– Viime vuoden kävijämäärissä näkyi se, että silta oli suurimman osan vuodesta pois käytöstä. Nyt uusi silta on otettu käyttöön aika vilkkaasti. Veikkaisin, että palaamme aikaisemmalle käyntimäärien tasolle, puistonjohtaja Matti Hovi sanoo.

Uusi riippusilta ylittää Kapiaveden 12 metrin korkeudessa. Pyry Sarkiola / Yle

Kansallispuistot kiinnostavat

Repoveden kävijämäärissä tehtiin ennätys juuri ennen Lapinsalmen sillan romahtamista, vuonna 2017. Tuolloin puistossa vieraili 172 000 retkeilijää.

Yleisesti Suomen kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvussa. Yhteensä kansallispuistoissa vierailtiin viime vuonna yli 3 220 000 kertaa. Edellisvuoteen nähden kävijämäärät kasvoivat kahdella prosentilla.

Metsähallituksen mukaan luonto- ja historiakohteiden suosion taustalla on se, että niiden merkitys on lisääntynyt kotimaan- ja kansainvälisessä matkailussa, ja tietoisuus luonnon terveysvaikutuksista on kasvanut.

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää entisestään myös talvimatkailua esimerkiksi Repovedellä.

Metsähallitus onkin rakentanut talvikaudella suosittuihin kansallispuistoihin uusia reittejä ja kehittänyt kesäaktiviteetteja tukevia palveluja, mikä näkyy kesämatkailun vahvistumisena.

Pariskuntien lemmenlukoille on varattu omat paikkansa uuden riippusillan molempiin päihin. Pyry Sarkiola / Yle

Lumettomuus on kaksiteräinen miekka

Puistonjohtaja Matti Hovi ei osaa sanoa, onko vähäluminen talvi juuri nyt vaikuttanut kansallispuistojen kävijämääriin. Hän kuitenkin uskoo, että retkeilykausi tulee lumettomien talvien myötä pitenemään Suomen kansallispuistoissa.

– Varmaan kynnys lähteä käymään kansallispuistossa talven aikana laskee, jos maastossa kulku on helppoa, ja kaikki reitit ovat käytössä. Uskoisin, että ympärivuotinen retkeily on kasvava trendi.

Hovin mukaan lumettomat talvet voivat aiheuttaa myös ongelmia kansallispuistoissa.

– Jos talven aikainen sateisuus kasvaa, polkujen kuluminen voi voimistua entisestään. Myös kansallispuistojen huolto voi vaikeutua. Osassa Etelä-Suomen kansallispuistoista tehdään huoltotyöt talvella moottorikelkkojen avulla. On iso kysymys, miten puistot huolletaan talven aikana, jos lunta ei tulekaan riittävästi tai ollenkaan.