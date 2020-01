Saudi-Arabian ulkoministeri kruununprinssin hakkerointisyytöksistä: "Absurdia"

Koko ajatus on täysin hölmö, sanoi ulkoministeri, prinssi Faisal.

Saudi-Arabian ulkoministeri, prinssi Faisal bin Farhal al-Saud pitää absurdeina syytteitä siitä, että maan kruununprinssi olisi syyllistynyt Amazonin perustajan Jeff Bezosin puhelimen hakkerointiin.

– Mielestäni absurdi on juuri oikea sana, prinssi Faisal sanoi uutistoimisto Reutersin haastattelussa Davosin talousfoorumissa keskiviikkona.

Aiemmin päivällä brittiläinen The Guardian -sanomalehti kirjoitt (siirryt toiseen palveluun)i, että Bezosin puhelimen hakkerointiin käytetty tiedosto vaikuttaa tulleen Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin henkilökohtaiselta tililtä.

Guardianin lähteiden mukaan digitaalisen rikostutkinnan asiantuntijat pitävät erittäin todennäköisenä, että Bezosin puhelimeen tehdyn tietomurro alkulähde oli saastunut videotiedosto, joka oli lähetetty saudien kruununprinssin tililtä tulleessa viestissä.

– Koko ajatus siitä, että kruununprinssi hakkeroisi Jeff Bezosin puhelimen, on täysin hölmö, prinssi Faisal sanoi.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan kahden YK:n viranomaisen on määrä raportoida myöhemmin keskiviikkona, että on olemassa tarpeeksi todisteita siitä, että Saudi-Arabia on hakkeroinut puhelimen.

Lähteet: Reuters