Puoluelähteet: Di Maio eroaa Viiden tähden liikkeen johdosta

Italiassa Luigi Di Maion odotetaan astuvan tänään syrjään Viiden tähden liikkeen johdosta. Asian ovat vahvistaneet puolueen lähteet. Di Maion on määrä pitää tiedotustilaisuus myöhemmin iltapäivällä.

Eron odotetaan aiheuttavan poliittisen shokkiaallon Italian hallituksessa, jossa Viiden tähden liike on suurin puolue. Ero heikentänee yhä pääministeri Giuseppe Conten entisestään haurasta hallitusyhteistyötä keskustavasemmistolaisen Demokraattipuolueen kanssa.

Erostaan huolimatta Di Maion arvellaan jatkavan hallituksessa ulkoministerinä.

Di Maion päätös tulee vain päiviä ennen kuin Emilia Romagnan maakunnassa on määrä pitää paikallisvaalit tulevana sunnuntaina. Oikeistopopulistisen La Legan ennustetaan vievän voiton maakunnassa, jota Demokraattipuolue on johtanut 75 vuotta.

Di Maio on johtanut Viiden tähden liikettä syyskuusta 2017 saakka. Häntä on arvosteltu, kun liike on menettänyt kannattajiaan ja poliitikkojaan. Viimeksi tiistaina kaksi parlamenttiedustajaa sanoi jättävänsä liikkeen.

