Mahdollinen kemianteollisuuden lakko alkaisi näkyä huoltoasemilla lakon loppupuolella

Nesteen mukaan mahdollinen kahden viikon lakko kemianteollisuudessa alkaisi näkyä huoltoasemilla lakon loppupuolella. Mahdolliset vaikutukset näkyisivät sitä enemmän, mitä kauempana huoltoasema on pääkaupunkiseudulta ja jalostamoilta, jos lakko toteutuu.

Kahden viikon mittaisen lakon olisi määrä alkaa maanantaina 27.1.

Nesteen johtaja Hannele Jakosuo-Jansson arvioi, että pahimmillaan kahden viikon lakko vaikuttaisi niin kevyeen kuin raskaaseen kumipyöräliikenteeseen sekä meri- ja lentoliikenteeseen. Lisäksi lämmitysöljyn jakeluun voi tulla häiriöitä, jos lakko toteutuu.

Jakosuo-Janssonin mukaan Neste varautuu parhaillaan mahdolliseen lakkoon laatimalla suunnitelmia monella eri tasolla.

Neste aloittaa keskustelut luottamusmiesten kanssa rajauksista, jos näyttää siltä, että lakko toteutuu. Lakkoon liittyy Jakosuo-Janssonin mukaan operatiivisen toiminnan lisäksi turvallisuuskriittisiä toimintoja.

Metsäkone- ja rekkayritysten toiminta häiriintyisi

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo, että mahdollisella kahden viikon lakolla metsäteollisuudessa olisi ilman muuta suuria vaikutuksia. Tuotannonmenetykset paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa saattaisivat nousta lähes miljardiin euroon.

Paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa menetykset kohdistuisivat lähinnä vientiin. Lakot sahoilla sekä puutuote- ja vaneriteollisuudessa vaikuttaisivat pitkittyessään mahdollisesti rakentamiseen myös kotimaassa. Lisäksi metsäkone- ja rekkayritysten toiminta häiriintyisi.

Hollménin mukaan logistiikka on nykyisin nopeaa ja tehtaille tulee satoja puukuormia päivittäin. Jos tuotanto pysähtyy, sillä on vaikutuksia koko toimitusketjuun. Hollmén sanoo, ettei hän kuitenkaan pysty arvioimaan yritysten varastotilannetta.

Metsäteollisuus neuvottelee paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa työehtosopimuksesta Paperiliiton kanssa. Mekaanisessa metsäteollisuudessa vastapuoli on Teollisuusliitto.

Myös toimihenkilöitä edustava ammattiliitto Pro uhkaa metsäteollisuusyrityksiä kahden viikon lakolla. Lakot alkaisivat porrastetusti 26. ja 27 tammikuuta. Niiden piirissä olisi liittojen tietojen mukaan yli 38 000 työntekijää. Lakot kohdistuisivat 110 tehtaaseen.

Työntekijät eivät ehkä kaipaa työnjohtajia

Pron mahdollinen lakko vaikuttaisi Teknologiateollisuuden mukaan työnjohtoon, toimistotehtäviin sekä suunnittelu- ja laboratoriotehtäviin.

– Jos heitä jää lakkoon, heidän työnsä jää tekemättä, kertoo Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Tehtaista ja toimipaikoista riippuu, pysäyttääkö lakko niiden toiminnan. Ruohoniemen mukaan valtaosa toimipaikoista on sellaisia, että lakon vaikutukset jäisivät vähäisemmiksi. On kuitenkin toimipaikkoja, joissa vaikutukset olisivat nopeampia.

– Lakkojen vaikutukset vaihtelevat tehtaittain ja toimipaikoittain merkittävästi, Ruohoniemi sanoo.

Hänen mukaansa on toimipaikkoja, joissa työntekijät pystyvät tekemään töitä ilman työnjohtajia. Hän arvelee, että ehkä työntekijät haluavatkin osoittaa kykenevänsä töihin ilman työnjohtoa.

– On sellaisia tehtäviä, joissa ne voidaan korvata joillakin muilla henkilöillä. Ruohoniemen mukaan mahdollista on myös se, että on tehtäviä, joita voidaan tehdä esimerkiksi konsernin muilla toimipaikoilla.

Pro uhkaa kahden viikon lakolla teknologiateollisuudessa, paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, energia-alalla sekä kumi- ja lasikeraamisessa teollisuudessa. Sovittelun on määrä alkaa torstaina.