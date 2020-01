Säätiedotus Floridassa: kylmiä öitä – ja putoavia liskoja

Floridassa Kansallinen sääpalvelu NSW on antanut perin erikoisen säävaroituksen osavaltion eteläosiin. Sääpalvelun mukaan lämpötila on niin alhainen, että asukkaita on varoitettu puista putoavista iguaaneista.

Iguaanit ovat vaihtolämpöisiä liskoja ja kylmän sään vuoksi ne kangistuvat. Sää on nyt noin 10–15 astetta normaalia kylmempää Floridassa.

– Tämä ei ole se, mitä yleensä ennustamme, mutta älä ole yllättynyt jos näet iguaanien putoavan puusta tänä iltana, sillä lämpötila putoaa 40–30 asteeseen (Fahrenheit, noin +4– -1 Celsius-asteikolla), NWS Miami tweettasi.

Beware of falling iguanas in South Florida, National Weather Service warns: https://t.co/NNUJhaGa5U pic.twitter.com/Zl0NIjwPPd — The Weather Channel (@weatherchannel) 22. tammikuuta 2020

Iguaanit eivät kuitenkaan välttämättä kuole kylmyyteen vaan vaipuvat horroksen ja heräävät, kun lämpötilat taas nousevat.

Iguaanit eivät ole vaarallisia tai aggressiivisia ihmisiä kohtaan, mutta ne ovat ongelmallisia muun muassa kaivamiensa tunneleiden takia. Urosiguaani voi kasvaa 1,5 metrin mittaiseksi ja painaa lähes yhdeksän kiloa.

Iguaanit ovat kotoisin Keski-Amerikasta. Yhdysvaltain Floridaan vieraseläiminä kotiutuneet iguaani-liskot ovat lisääntyneet viime aikoina räjähdysmäisesti.

Naarasiguaani saattaa munia jopa 80 munaa vuodessa. Etelä-Floridan lämmin ilmasto onkin ihanteellinen iguaanin lisääntymiseen eikä niillä ole juuri luontaisia vihollisia.

Lähteet: AP