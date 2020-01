Kesäteatteri houkuttelee yhä enemmän ammattilaisia: "Siellä voi tehdä puolen vuoden tilin"

Ammattinäyttelijöiden, ohjaajien ja käsikirjoittajien tulo kesäteattereihin ei ole yllätys Suomen Näyttelijäliiton tuoreelle puheenjohtajalle Risto Autiolle. Autio aloitti tehtävässä tämän vuoden alussa.

– Näyttelijöiden vakituiset työpaikat ovat vähentyneet ja entistä useampi työskentelee freelancerina, Autio sanoo.

Liitto on laskenut, että näyttelijöiden määrä ammattiteattereissa on vähentynyt reilusti yli sadalla vuodesta 1992 lähtien. Nyt vakituisia näyttelijän paikkoja on reilut 400. Samaan aikaan teknisen henkilökunnan määrä on kasvanut.

– Teatterit käyttävät entistä enemmän vierailevia näyttelijöitä. Työmahdollisuudet ovat kortilla. Näyttelijöiden osuus teattereiden henkilökunnasta on enää vain 21 prosenttia, Autio muistuttaa.

Teatterit ovat taloudellisesti ahtaalla. Niitä huolestuttaa kuntien kurjistuva talous, tuleva valtionosuusuudistus ja Veikkauksen mahdollinen tuottojen supistuminen.

– Tässä tilanteessa syntyy ryhmiä, jotka toimivat kaupalliselta pohjalta. Niillä on se etu, että ei aina ole suuria tuotantokustannuksia.

Kotikadun Hanneksena ehkä parhaiten muistettu Autio on ollut kesäteatterissa verrattain harvoin. Kokemusta kuitenkin on sieltäkin.

– Kesäteatteri taas on kummallinen ilmiö Suomessa. Ei pidä ollenkaan paikkansa, että suomalaiset olisivat ujoja. Puoli Suomea esittää kesäteatteria toisella puolelle Suomea ja kaikki menevät katsomaan.

Risto Aution mukaan moni ammattinäyttelijä käyttää lyhyen kesän työntekoon, sillä se on tärkeä tapa ansaita elanto.

– Jos kesäteatteriesitys on hyvä ja viidakkorumpu pärisee, yleisöä riittää. Näyttelijä voi tehdä kesällä jopa puolen vuoden tilin.

Naapurin tyttö ja teeveestä tuttu

Etelä-Savossa nähdään ensi kesänä peräti viisi ammattilaisten tekemää kesäteatteria. Mikkelin Naisvuorella on pyörinyt kymmeniä vuosia Mikkelin Teatterin tuottama kesäteatteri.

Sen lisäksi ammattilaiset ovat mukana Puumalan Sahanlahdessa, Juvan Partalassa, Rantasalmen Järvisydämessä sekä kiertävässä Saimaan kesäteatterissa.

Etelä-Savon ammattikesäteattereiden konkari on Mikkelin Teatterin entinen näyttelijä, freelanceriksi siirtynyt Pauliina Hukkanen. Hukkanen perusti vuonna 2014 Rapion kesäteatterin. Ensi kesänä Hukkanen pyörittää Järvisydämen kesäteatteria Rantasalmella.

Järvisydän on Saimaan rannalla sijaitseva matkailualue, jossa on satoja vuodepaikkoja ja muun muassa oma kylpylä. Ensi kesäksi alueelle nousee 450-paikkainen lavamiljöö.

– Suomalaiset ovat aina olleet kesäteatterihullua kansaa. On selvästi kysyntää ja tarvetta myös ammattikesäteatterille, Pauliina Hukkanen sanoo.

Hukkanen haluaa yhdistää kesäohjelmistossaan kesäteatterin läheisyyden ja juuri ne tutut kasvot.

– Yleisö tykkää kun lavalla on oman kylän tyttö ja teeveestä tuttu kasvo. Itse edustan oman kylän tyttöä ja esimerkiksi Sari Havas sitä teeveestä tuttua, Hukkanen kuvastaa.

Sisältö ja laatu edellä

Myös Hukkasen tyhjäksi jättämä Partalan kesäteatteri täyttyi nopeasti, kun muutaman vuoden ikäinen näyttämö vapautui. Partalan uuden kesäteatterin taustalla (PUK) on hämeenlinnalainen Iltama Oy, joka on vakiinnuttanut asemansa kiertueteattereiden sekä kesäteatterin tuottajana.

Iltama tuo Juvalle ammattinäyttelijätrion Jukka Laaksonen, Juha Laitila ja Antti Taipale. Kolmikon kappale on jo vuosia muualla pyörinyt Finnvitsit, jonka käsikirjoitus tosin päivittyy koko ajan.

– Kiinnostuimme heti, kun kuulimme, että paikka vapautuu. Rakkaudesta lajiin tätä tehdään, tuottaja Kalle Pylvänäinen sanoo.

Pylvänäinen luottaa oman ryhmänsä menestymiseen kiristyvässä kilpailussa.

– Meillä homman ytimenä on kova pitkäjänteinen työ. Tehdään sellaista teatteria ja tuotetta, että tilaaja saa sitä haluaa. Tarkoitus on, että yleisö haluaa tulla sitä uudelleen katsomaan. Mistään muusta ei ole kysymys kuin hyvästä sisällöstä, hyvin tuotetusta ammattimaisesta teatterista ja silloin tulostakin tulee, Pylvänäinen kuvaa.

Iltama Oy on hämeenlinnalaisen Onnellinen Mies Oy:n aputoiminimi. Otto Kanerva johtaman yhtiön valikoimiin kuuluu lähes 30 erilaista näytelmää, jotka ovat valmiina kiertueelle lähes milloin tahansa. Taustalla on joukko teatterialan ammattilaisia ohjaajista näyttelijöihin, puvustajista käsikirjoittajiin.

Kahden viimeisimmän julkistetun tilinpäätöksen perusteella hämeenlinnalaisyhtiö tekee reilun 1,5 miljoonan euron liikevaihdolla plusmerkkistä tulosta.

100 000 euroa minimibudjetti

Pauliina Hukkanen kertoo, että kesäteatterin saa pyörimään, jos liikevaihtoa kertyy vähintään 100 000 euroa. Se vaatii lähes 4 000 myytyä lippua.

– Silloin saa pöytään leivän ja ehkä vähän voitakin päälle. Kulurakenne on iso, kun siitä vajaan kolmen kympin lipusta maksetaan vero, esityskorvaukset, näyttelijöiden ja muun henkilökunnan palkat ja markkinointi, Hukkanen sanoo.

Kesäteatterin perinteisen riskin, sään, vaikutusta vähentää uudet tilat, joita matkailukeskusten yhteyteen on rakennettu. Sadetakin voi jättää kotiin ja tarvittaessa pakata mukaan viltin mahdollista kylmyyttä vastaan.

– Katoksella on erittäin suuri merkitys. Kastuminen ei houkuttele ketään, vaikka esitys olisi kuinka hyvä, Pauliina Hukkanen sanoo.

Sekä Hukkanen että Kalle Pylvänäinen uskovat, että kysyntää riittää sekä uusille ammattilaisryhmille että perinteisille harrastajaryhmille.

– Harrastajien kesäteatterin maailma on aivan toinen. Se on kylän yhteinen ponnistus, jonka eteen tehdään koko kylän voimin töitä koko kevät, Pylvänäinen muistuttaa.