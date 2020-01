Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali muistelee Meksikon reissua, jossa orkesteri ei ihan vastannut odotuksia: "Päätin keskittyä sitten tacoihin"

Santtu-Matias Rouvali on kysytty orkesterinjohtaja maailmalla. Viime syksynä hän debytoi Berliinissä ja New Yorkissa. Pian on edessä tärkeä konsertti Amsterdamissa.

Viime toukokuussa Rouvali valittiin Lontoon Philharmonia-orkesterin uudeksi ylikapellimestariksi. Kiinnitys alkaa ensi vuoden alussa, ja Rouvali seuraa tehtävässä toista suomalaista kapellimestaria Esa-Pekka Salosta.

Rouvali jatkaa edelleen myös Tampere Filharmonian ja Göteborgin sinfonikkojen ylikapellimestarina.

Vientiä ja matkustamista siis riittää, mutta mies haluaa silti pitää kotinsa Tampereen seudulla ja Ylöjärvellä.

Eikä varmasti vähiten maaseutuelämän ja metsästämisen takia. Metsästys on Rouvalin rakas harrastus ja paikallinen metsästysseura on tullut tärkeäksi.

– Niiden kanssa voi olla ihan täysin oma itsensä. On maanviljelijää ja palomiestä, eikä kukaan kysy musiikista koskaan yhtään mitään.

Puoli seitsemän -ohjelmassa nähtiin kapellimestari kaurismetsällä Ylöjärven maisemissa.

Orkestereiden kulttuurierot pitää ottaa huomioon

Rouvali kertoo kuitenkin myös nauttivansa siitä, että näkee maailmaa kiertäessään erilaisia kulttuureja ja orkestereita sekä kiinnostavia persoonia ja saa tehdä monenlaisia ohjelmistoja.

– Yhtenä päivänä soitat Sibeliusta ja seuraavalla viikolla on Straussia. Eri paikoissa, erilaisissa saleissa, Rouvali kuvailee.

Orkesterin johtajan pitää ottaa myös kultturierot huomioon. Ruotsissa ja Suomessa eivät kapellimestarin työssäkään toimi samat keinot kuin vaikkapa Britanniassa ja Saksassa.

Rouvali muisteli huvittuneena myös reissua Meksikoon jo jonkin aika sitten, kun hän johti Sibeliusta soittavaa orkesteria.

– Kun mä kysyin, että tietääkö teistä joku missä Suomi on, pari varovaista kättä nousi ja nekin oli venäläisiä. Ei niillä ollut oikein käsitystä miten Sibeliusta soitetaan.

– Tasokin oli vähän semmonen, että päätin keskittyä tacoihin sillä reissulla.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys: