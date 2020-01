"Afrikan rikkain nainen" on nyt virallisesti epäiltynä talousrikostutkinnassa

Angolan oikeusministeri Helder Pitta Gros kertoi keskiviikkona, että Angolan entisen presidentin tytär Isabel dos Santos on virallisesti epäiltynä talousrikostutkinnassa, jossa selvitetään Angolan valtiollisen öljy-yhtiöön liittyvää toimintaa.

Dos Santosin epäillään siirtäneen valtiollisen öljy-yhtiön Sonangolin varoja miljoonien edestä yhteistyökumppaneilleen ennen eroamistaan yhtiön johdosta.

Oikeusviranomaisten keskiviikkoinen ilmoitus on viimeisin osoitus Angolan presidentin João Lourençon hallituksen pyrkimyksistä saattaa dos Santos vastuuseen sen jälkeen, kun julkisuuteen vuodettiin asiakirjoja dos Santosin epämääräisin keinoin haalitusta miljardiomaisuudesta.

Dos Santos on järjestelmällisesti kiistänyt väitteet korruptiosta ja sukulaisuussuhteiden avulla hankituista varoista. Hänen isänsä José Eduardo dos Santos oli Angolan presidenttinä 38 vuotta vuoteen 2017 asti.

Afrikan rikkaimmaksi naiseksi kutsuttu dos Santos ilmoitti tänään myyvänsä osuutensa portugalilaisen Eurobic -pankin osakkeista, sillä pankki ilmoitti irtisanoutuvansa liiketoimista dos Santosiin yhdistettävien henkilöiden ja yritysten kanssa.

Talousrikostutkinta pohjautuu yli 700 000:n asiakirjan Luanda Leaksiksi ristittyyn vuotoon, jotka Platform to Protect Whistle Blowers in Africa -järjestö saattoi julkisuuteen. Dos Santos on kutsunut talousrikostutkintaa noitavainoksi, jonka takana ovat hänen isänsä presidentin virasta syrjäyttäneet virkamiehet.

Lähteet: AP, Reuters