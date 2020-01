Loikalan kartano hakeutuu konkurssiin – viranomaiset keskeyttivät lastensuojelulaitoksen toiminnan viime syksynä

Poliisin esitutkinta Loikalan kartanon toiminnasta on vielä alkuvaiheessa.

Iittiläinen lastensuojelulaitos Loikalan kartano on hakeutunut konkurssiin.

Lastensuojelulaitosta pyörittänyt Pro Manors -yritys jätti konkurssihakemuksen Kymenlaakson käräjäoikeuteen tiistaina.

Viranomaiset keskeyttivät Loikalan kartanon toiminnan viime syksynä, koska olivat havainneet siellä useita vakavia puutteita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan kasvatuskäytännöt olivat olleet laitoksessa epäasianmukaisia. Lapsiin käytetyt rajoitustoimet ja niitä koskevat kirjaukset olivat olleet lastensuojelulain vastaisia. Laitoksessa ei myöskään ollut riittävästi koulutettua henkilökuntaa.

Aluehallintovirasto teki yllätyskäynnin laitokseen viime kesänä. Syksyllä viranomainen määräsi laitoksen toiminnan keskeytettäväksi marraskuun alusta alkaen.

Aluehallintovirasto ja oikeusasiamies olivat puuttuneet Loikalan kartanon toimintaan jo aiemmin, mutta toiminta oli jatkunut entisenlaisena.

Loikalan kartanon konkurssihakemuksesta kertoi ensin Etelä-Suomen Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Monet nuoret ovat avautuneet sosiaalisessa mediassa kokemuksistaan Loikalan kartanossa. Tiina Karppi / Yle

Esitutkinta kesken

Kaakkois-Suomen poliisilla on käynnissä esitutkinta Loikalan kartanon toiminnasta.

Tutkinnanjohtaja Kai Virtanen kertoi Ylelle tammikuun alussa, että tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa. Hän arvioi, että esitutkinta valmistuu kesään mennessä. Virtasen mukaan kyseessä on isotöinen tapaus, koska asianomistajia on ympäri Suomea.

Virtanen kertoo Etelä-Suomen Sanomille, että epäiltyinä ovat ainakin laitoksen vastuuhenkilöt, kuten johtaja Heidi Rauha. Mahdollisia rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi vapaudenriisto ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Loikalan kartano on laitettu myyntiin. Välittäjäyhtiö Oikotien myynti-ilmoituksesta (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin käy ilmi, että kohteen myynti on tällä hetkellä keskeytetty.

