Kiina keskeytti liikenteen 11 miljoonan asukkaan kaupungista – koronavirukseen sairastuneiden määrä kasvaa

Kiinan kerrotaan vahvistaneen jo 571 tartuntaa. Virukseen on kuollut 17 henkilöä.

Kiinassa viranomaiset ovat keskeyttäneet lähtevän liikenteen Wuhanin kaupungista, josta nyt jylläävän koronaviruksen epäillään olevan lähtöisin. Tarkoituksena on estää viruksen leviäminen muualle maahan ja maailmaan.

Liikennesulku koskee linja-auto-, lautta- metro-, juna- ja lentoliikennettä. Sulku alkoi torstaina aamupäivällä paikallista aikaa. Wuhan on merkittävä liikennekeskus Hubein maakunnassa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n Kiinan-edustaja Gauden Galea arvioi uutistoimisto AP:lle, että 11 miljoonan asukkaan kaupungin eristäminen tällä tavoin on keinona uusi.

– Sitä ei ole koetettu aiemmin kansanterveyden toimenpiteenä. Emme voi vielä sanoa, toimiiko se vai ei, Galea arvioi.

Uuteen koronavirukseen on kuollut jo 17 henkilöä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiina on lisäksi vahvistanut jo 571 tartuntaa. Yksittäisiä tartuntoja on ollut Kiinan lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Thaimaassa.

WHO:n odotettiin keskiviikkona kertovan, pitääkö se Wuhanin virusta kansainvälisenä uhkana kansanterveydelle. Maailmanjärjestö sanoi kuitenkin tarvitsevansa lisää aikaa asian tutkimiseen ja ilmoittavansa kannastaan torstaina.

