Loiri-elämäkerta ja Remes vetivät kirjamyyntiä – Katso lista eniten myydyistä teoksista

Kirjamyynti kääntyi jälleen laskuun muutaman hienoisen nousuvuoden jälkeen. Viime vuonna myynti laski yli viisi prosenttia. Luku koskee suurimpia kirjakauppoja ja kirjaketjuja.

Viime vuodelta puuttui suuri hitti, joka olisi siivittänyt kirjamyyntiä. Edellisvuosina ennätyksellisiin, lähes 200 000 kappaleen myyntilukuihin ylsivät Kari Hotakaisen elämäkerta Kimi Räikkösestä ja Mauri Kunnaksen lastenkirja Koiramäen Suomen historia.

Vuoden 2019 eniten myyty kirja oli Jari Tervon kirjoittama elämäkerta Loiri. Sitä myytiin 73 100 kappaletta.

Tästä huolimatta tietokirjojen myynti laski viime vuonna reippaasti, yli kuusi prosenttia. Vain kiistellyn ruotsalaiskirjailija Thomas Eriksonin Idiootit ympärilläni ylsi yli 30 000 kappaleen myyntiin. Kirjaa on ehditty myydä jo parin vuoden ajan, joten viime vuoden luku on huikea. Muut tietokirjat jäivät alle 20 000 kappaleen myyntiin.

Mauri Kunnas on vuodesta toiseen kärjessä lastenkirjallisuuden puolella. Antti Haanpää / Yle

Myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden myynti laski. Kärkisijaa myydyimpien kirjojen joukossa piti entiseen tapaan Mauri Kunnas. Hurjan hauskaa unikirjaa myytiin 36 200 kappaletta.

Remes jälleen ykkösenä kaunokirjallisuudessa

Kaunokirjallisuudella oli pitkästä aikaa imua. Sen myynti kohosi viime vuonna yli viisi prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ykkössijalta löytyy pienen tauon jälkeen Ilkka Remeksen trilleri. Kremlin nyrkkiä myytiin 40 700 kappaletta. Remes on tuttu nimi kärkipaikalla, sillä hän julkaisee vuosittain kirjan. Kymmenisen vuotta sitten Remes oli lähes aina ykkössijalla ja silloin myyntiluvut olivat aivan toista luokkaa. Noista ajoista kirjamyynti on suorastaan romahtanut.

Pajtim Statovci voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon kolmannella romaanillaan. Jouni Immonen / Yle

Finlandia-voittaja Pajtim Statovcin Bolla on kakkosena ja Enni Mustosen Sotaleski ylsi kolmanneksi parhaaseen myyntiin kotimaisen kaunokirjallisuuden puolella.

– Kaunokirjallisuuden puolella myynti on jakautunut tasaisemmin monelle eri nimikkeelle. Se kertoo, että ihmisiä kiinnostavat hyvin erilaiset kirjat ja kirjailijat. Kirjo on laaja, kuvailee Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Käännetyn kirjallisuuden puolella jyrää pohjoismainen jännitys. Ykkössijaa pitää norjalainen Jo Nesbø Veitsi-dekkarillaan. Käännöskirjallisuuden TOP 20 on jännitys- ja viihdekirjallisuusvaltaista. Margaret Atwoodin odotettu ja kohuttu Testamentit löytyy vasta sijalta 12. Sitä myytiin vain 7 300 kappaletta.

Hauskana kuriositeettina sijalta 15 löytyy Hanya Yanagiharan Pieni elämä. Se on julkaistu jo vuosia sitten, mutta kirja sai uuden nousun jääkiekkoilija Kevin Lankisen myötä. Viime vuoden MM-kisojen aikaan hän mainitsi lukeneensa kirjan ja pitäneensä siitä.

Äänikirjojen kuuntelu jatkaa kasvuaan

Äänikirjojen suosiolle ei näy loppua. Kustantajien markkinasta niiden osuus on noussut 9,7 prosenttiin. Edellisvuoteen verrattuna kasvua on kolmisen prosenttiyksikköä. Suosituin äänikirja viime vuonna oli Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija. Se on kuunneltu 37 600 kertaa. Noin puolet kuunnelluimmista äänikirjoista on tietokirjoja. Kakkossijalta löytyy äänikirjojenkin puolella Idiootit ympärilläni.

Kirjakauppojen kokonaismyyntiä laski oppikirjamyynnin pudotus. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön ja kirjat on hankittu, joten viime vuosi oli hiljainen. Oppikirjojen myynti liikkuu sykleittäin ja on riippuvainen opetussuunnitelmien muutoksista.

Kotimainen kaunokirjallisuus TOP 3:

1. Ilkka Remes: Kremlin nyrkki (WSOY), 40 700 kpl

2. Pajtim Statovci: Bolla (Otava), 35 100 kpl

3. Enni Mustonen: Sotaleski (Otava), 32 700 kpl

Käännetty kaunokirjallisuus TOP 3:

1. Jo Nesbø: Veitsi (Johnny Kniga), 29 700 kpl

2. Camilla Läckberg: Kultahäkki (Otava), 23 600 kpl

3. David Lagercrantz: Tyttö joka eli kahdesti (WSOY), 13 400 kpl

Tietokirjallisuus TOP 3:

1. Jari Tervo: LOIRI. (Otava), 73 100 kpl

2. Thomas Erikson: Idiootit ympärilläni (Atena), 37 100 kpl

3. Guinness World Records 2020 (Otava), 19 700 kpl

Lasten- ja nuortenkirjallisuus TOP 3:

1. Mauri Kunnas. Hurjan hauska unikirja (Otava), 36 200 kpl

2. Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu, kauhea hirviö (Otava), 29 900 kpl

3. Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja 14: Remppaa pukkaa (WSOY), 20 200 kpl

Äänikirjat TOP 3:

1. Heather Morris: Auschwitzin tatuoija (Aula & co), 37 600 kpl

2. Thomas Erikson: Idiootit ympärilläni (Atena), 36 900 kpl

3. Carl-Johan Forssén Ehrlin: Kani joka tahtoi nukahtaa (Otava) 36 400 kpl

Lähteet: Kirjakauppaliitto ja Kustannusyhdistys