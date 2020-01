Puupäähattu sarjakuvataiteilija Petteri Tikkaselle: "Kauhun, erotiikan ja huumorin vuorottelua"

Suomen sarjakuvaseura on myöntänyt vuoden 2020 Puupäähattu-palkinnon iisalmelaiselle Petteri Tikkaselle.

Taiteen maisteri Petteri Tikkanen (s. 1975) on työskennellyt sarjakuvien parissa jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Häneltä on julkaistu 14 sarjakuvateosta ja hän on ollut aktiivisesti mukana myös pienlehtitoiminnassa.

Tikkanen on niittänyt suosiota myös Suomen ulkopuolella: hänen sarjakuvakirjojaan on käännetty muun muassa ranskaksi ja saksaksi.

Tikkasen keskeiseen tuotantoon kuuluu Kanerva ja Eero -sarja.. Absurdin huumorin sävyttämistä stripeistä on vähitellen kasvanut albumikokonaisus ja osittain omaelämänkerrallisissa tarinoissa kuvataan muutostiloja sekä mielikuvituksen ja todellisuuden kohtaamisia.

Tikkanen tunnetaan myös Black Peider -hahmostaan, joka on musisoiva meksikolainen vapaapainija. Black Peider on Tikkasen alter ego, joka esiintyy sarjakuvien lisäksi myös keikoilla.

Sarjakuvataiteilijana Tikkanen on palkittu useaan otteeseen. Hän on voittanut Kemin valtakunnallisen sarjakuvakilpailun kahdesti. Sarjakuva-Finlandian hän sai vuonna 2010 Eero-albumistaan.

Petteri Tikkasen Eero -sarjakuvaa. Petteri Tikkanen

"Korkea ja matala samalla viivalla"

Suomen sarjakuvaseuran palkintoperusteiden mukaan Tikkasen töissä korkea ja matala ovat samalla viivalla. Tikkasen aiheissa kauhu, erotiikka, huumori ja pohdiskelu vuorottelevat sopusuhtaisesti.

Tikkasen piirrosjälki on voimakasta – hän ei piirrä kuvia täyteen vaan suosii ilmavampia ratkaisuja. Viivankäyttö on harkiten työstettyä, sulavaa ja lennokasta.

Suomen sarjakuvaseura ry on jakanut vuodesta 1972 lähtien merkittäville suomalaisille sarjakuvantekijöille urasta annettavaa Puupäähattu-palkintoa. Nimensä ja muotonsa se on saanut Ola Fogelbergin klassisen sarjakuvahahmon Pekka Puupään päähineen mukaan.