Sisäministeriön kansliapäälliköksi nimitetty Kirsi Pimiä

Valtioneuvosto on nimittänyt sisäministeriön kansliapäälliköksi Kirsi Pimiän, kertoo sisäministeriö tiedotteessa. Pimiä aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta ja kausi kestää viisi vuotta.

Pimiä työskentelee yhdenvertaisuusvaltuutettuna ja on koulutukseltaan varatuomari, oikeustieteiden kandidaatti. Hän on toiminut aiemmin oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana ja puolueen lainsäädäntösihteerinä. Hän on ollut suuren osan urastaan valiokuntaneuvoksena eduskunnassa.

Pimiän luonnehditaan olevan erityisen perehtynyt ihmisoikeuskysymyksiin. Pimiällä ei ole kokemusta sisäministeriön hallinnonalalta.

Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministerin apuna ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Pimiän mahdollista valintaa arvioitiin jo etukäteen poliittiseksi virkanimitykseksi, koska Maria Ohisalo (vihr.) johtaa sisäministerinä ministeriötä ja Pimiällä on puoluetausta vihreissä.

