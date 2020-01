Schjerfbeck ohitti Picasson: Ateneumin Helene-näyttelyn päiväkohtaiset kävijämäärät huimia

Viime marraskuussa avautunut Ateneumin Maailmalta löysin itseni – Helene Schjerfbeck -näyttely on vetänyt yleisöä niin hyvin, että se on noussut keskimääräisten päiväkohtaisten yleisömääriensä perusteella Ateneumin kaikkien aikojen suosituimmaksi.

Viime vuosikymmenen taitteessa Ateneumin Pablo Picasso -näyttely veti keskimäärin 2 700 katsojaa päivittäin, ja tällä hetkellä Schjerfbeck-näyttely on jo tämän luvun ylittänyt. Kokonaiskävijämäärä julkistetaan näyttelyn päätyttyä ensi viikolla.

Tanssiaiskengät-maalaus vuodelta 1882 on ollut viimeksi esillä Suomessa 1990-luvun alussa. Jenni Nurminen / Kansallisgalleria

Pablo Picasson näyttely (18.9. 2009–28.1. 2010) on kuitenkin edelleen kokonaiskatsojamäärältään Ateneumin historian suosituin: se keräsi yli neljän kuukauden aikana mahtavat 314 755 kävijää.

Picasson lukuja hätyyttelee Albert Edelfelt (3.9. 2004–30.1. 2005) 304 767 kävijällään.

Tove Janssonin näyttely (14.3. 2014–7.9. 2014) kiinnosti yleisöä 293 837 vieraan voimin ja Ateneumin edellinen Helene Schjerfbeck -näyttely (1.6–14.10. 2012) veti 230 906 katsojaa.

Kokonaiskatsojamäärältään hieman yli kahden kuukauden kestoinen, tänä viikonloppuna päättyvä Schjerfbeck-näyttely jää Ateneumin suosituimpien näyttelyiden taakse. Syynä tähän on luonnollisestikin näyttelyn lyhyehkö kesto.

Päiväkohtaisella kävijämäärällään se kuitenkin ohittaa niin Picasson, Edelfeltin kuin Janssoninkin näyttelyt.

Valokuvataiteen museossa esillä olevat kuvat näyttävät, miten Vivian Maier kuvasi itseään. Kuva vuodelta 1953. Vivian Maier / Maloof Collection

Myös Suomen valokuvataiteen museon Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo -näyttely on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Viime perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina se veti yhteensä yli 2 853 kävijää. Tämä on lähes yhdeksän prosenttia Suomen valokuvataiteen museon viime vuoden kokonaiskävijämäärästä. Myös arkisin Maier on vetänyt hyvin yleisöä, eli noin 400 kävijää per päivä.

Myös islantilaistaiteilija Ragnar Kjartanssonin The Visitors -näyttelyssä Kiasmassa on ollut vipinää. Sen suosio on ollut yksi syy museon viime vuoden ennätykselliseen kävijämäärään. Näyttelyyn on ollut jonoja ja se on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa.