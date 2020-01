Ruotsalaiset "koulupakolaiset" ovat löytäneet Ahvenanmaan – Oikeus kotiopetukseen houkuttelee, määrät kymmenissä

Syyslukukaudella 2019 kotiopetukseen osallistui Ahvenanmaalla 67 lasta, kun määrä seitsemän vuotta aiemmin oli kahdeksan. Suurin osa on yleisradioyhtiö SVT:n mukaan ruotsalaisia.

Mahdollisuus kotiopetukseen on saanut useat ruotsalaiset lapsiperheet muuttamaan Ahvenanmaalle, kertoo yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun). Ruotsi on viime vuosina kiristänyt mahdollisuutta kotiopetukseen, ja kaikilla lapsilla on periaatteessa kouluvelvollisuus.

Kouluvelvollisuuden voi Ruotsin kouluviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) välttää vain sairauden tai jonkin muun pätevän syyn vuoksi. Kiristykset tulivat voimaan vuonna 2011.

Suomessa on kouluvelvollisuuden sijaan oppivelvollisuus.

Suomen opetushallituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot voi hankkia opiskelemalla kotona. Oppivelvollisuuden suorittaminen kotona ei edellytä lupaa viranomaisilta. Asiasta päättää huoltaja.

Kotiopetuksessa ennätysmäärä oppilaita

SVT:n mukaan kotiopetukseen osallistuvien määrä on nyt ennätyssuuri Ahvenanmaalla. Syyslukukaudella 2019 kotiopetukseen osallistui 67 lasta, kun määrä oli kahdeksan vuonna 2012.

Kotiopetus on siis kääntynyt nousuun Ahvenanmaalla juuri Ruotsin kouluvelvollisuuden kiristysten jälkeen. SVT:n mukaan suurin osa kotiopetuslapsista onkin ruotsalaisia.

Ahvenanmaa houkuttaa kotiopetusta haluavaia ruotsalaisia, koska se on lähellä Ruotsia ja ruotsinkielinen.

Maarianhaminan koulupäällikkö: Kokemukset hyviä

Oppivelvollisten ruotsalaislapsien määrän lisääntyminen saarilla on huomattu Ahvenanmaalla. Paikalliset opettajat tapaavat kotiopetuksessa olevia lapsia säännöllisin väliajoin.

– Lähtökohta on hyvä, sillä vanhemmat ovat kiinnostuneita lastensa opettamisesta ja pitävät sitä tärkeänä, sanoo Ahvenanmaan opetustoimen johtaja Kjell Nilsson SVT:lle.

Kotiopetus on sallittua suurimmassa osassa Eurooppaa ja Pohjoismaita – Ruotsia lukuun ottamatta.

Ruotsin kouluministeri Anna Ekström puolustaa kotiopetuksen kaventamista.

– Koulu on olemassa sitä varten, että lapset oppivat taitoa, mutta myös siksi, että he oppivat kanssakäyntiä muiden lasten kanssa, Ekström sanoo SVT:lle.