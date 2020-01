Suomalainen vaihto-opiskelija jäi jumiin viruskaranteenissa olevaan Wuhaniin: "Pitää toivoa, että kaupoista löytyy ruokaa"

Kiinassa opiskelevan Markus Tietäväisen lomasuunnitelmat saivat yllättävän käänteen keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Tietäväinen oli ehtinyt matkailla viikon verran muualla Kiinassa ja palasi opiskelukapunkiinsa Wuhaniin eilen keskiviikkona. Tänään torstaina hänen piti jatkaa lentäen lomalle Suomeen. Toisin kävi.

– Vanhempieni kautta tuli yöllä tieto kaupungin eristyksestä. Aloin selvittää lentoani, jonka piti olla Chengdun kautta. Se oli peruuntunut.

Kiinan viranomaiset määräsivät Wuhanin karanteeniin kaupungissa leviävän koronaviruksen takia.

Tietäväisen mukaan karanteeni tuli yllätyksenä, vaikka varotoimenpiteet tartuntojen takia olivat tiedossa.

Tällä hetkellä tilanteesta tiedotetaan opiskelijoille lähinnä yliopiston WeChat-mobiilipalvelun kautta. Ohjeet koskevat muun muassa julkisen liikenteen välttämistä ja hygieniasta huolehtimista. Samankaltaisia ohjeita kuin minkä tahansa flunssan torjunnassa, Tietäväinen kertoo Ylelle puhelimitse Wuhanista.

Markus Tietäväisen lomasuunnitelmat muuttuivat. Markus Tietäväinen

– Pahinta tällä hetkellä on epätietoisuus, se, ettei yhtään tiedetä, jatkuuko tämä päiviä vai viikkoja vai vieläkin pidempään.

Wuhanissa on hiljaista, jopa suomalaisella mittapuulla

Tietäväinen kuvailee keskisessä Kiinassa sijaitsevan, yli 11 miljoonan asukkaan Wuhanin tunnelmaa suorastaan aavemaiseksi.

Kiinan kaupungit hiljenevät muutenkin perjantaina virallisesti alkavan kiinalaisen uudenvuoden aikana, mutta koronaviruksen takia käyttöönotetut erityistoimet näkyvät Wuhanissa selvästi.

Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan kaikki bussi-, lento- ja junaliikenne Wuhaniin ja sieltä pois on keskeytetty. Myös paikallisliikenne on pysäytetty. Ihmisiä on kehotettu käyttämään hengityssuojia.

– Välillä kuuluu, kun joku auto ajaa ohi. Kiinalaisessa somessa on videoita siitä, kuinka viranomaiset tarkastavat autoja nyt, kun ilmeisesti kaikki metrotkin on suljettu, opiskelija-asunnossaan oleva Tietäväinen sanoo.

Hän kertoo myös kuulleensa tungoksista, jotka syntyivät juuri ennen kuin liikenne keskeytettiin kello 10 paikallista aikaa.

– Siellä oli kuulemma aikamoinen ruuhka sekä lentokentällä että juna-asemilla, kun viime hetken pakoonryntäys tapahtui.

"Nälkää tuskin kuitenkaan joudutaan näkemään"

Yliopistolla on tavallista vähemmän väkeä alkaneen loman takia. Tietäväinen kertoo jutelleensa yhä paikalla olevien muiden opiskelijoiden ja myös joidenkin paikallisten kanssa tunnelmasta.

Pahinta on hänen mukaansa juuri epätietoisuus.

Suurin osa kaupoista ja ravintoloista on kiinni, mikä on tosin tavallista kiinalaisen uudenvuoden aikaan.

– Meitä on kehotettu viettämään aikaa omissa huoneissamme ja välttämään turhaa ulkonaliikkumista. Kai minä nyt sitten noudatan näitä sääntöjä.

Vaikka ravintoloita ei juurikaan ole auki, avoinna olevissa kaupoissa on toistaiseksi ollut ruokaa. Tietäväinen toivoo, että niin on jatkossakin.

– Vielä ei tarvitse pelätä, että täällä aletaan nälkää näkemään.

Tilannetta kuitenkin hankaloittaa se, että kun julkista liikennettä ei ole, kaiken pitää olla kävelymatkan päässä.

– Tämä on tällaista metsästys-keräilyä nyt.

Myös muualla Kiinassa olevat suomalaiset seuraavat tilannetta

Suomen suurlähetystössä Pekingissä tilannetta tarkkaileva eläinlääkintöneuvos Anna-Stiina Antola arvioi, että kokonaiskuva koronavirustartuntojen vakavuudesta ei ole vielä selvä. Hänen mukaansa Kiina on kuitenkin ottanut oppia menneestä.

Kiinan viranomaisia on syytetty hidastelusta ja tiedon pimittämisestä aiempien epidemioiden aikana.

– Kiinan viranomaisten toiminta on tällä kertaa omiaan herättämään luottamusta. Saan uusimmat tiedotteet puhelimeeni, Antola sanoo.

Merkille pantavaa on, että nyt koronavirukseen menehtyneet ovat pääosin iäkkäitä ihmisiä, joilla oli muitakin perussairauksia. Vuoden 2003 sars-epidemiaan menehtyi myös nuoria ihmisiä.

Uudentyyppisestä koronaviruksen on tähän mennessä saanut tartunnan yli 580 ihmistä. Menehtyneitä on 17.

Torstaina Kiina määräsi Wuhanin lisäksi eristykseen myös kaksi muuta kaupunkia, Huanggangin ja Ezhoun. Molemmat sijaitsevat Hubein maakunnassa, jonka pääkaupunki Wuhan on.

