Valtakunnansyyttäjä haluaa asettaa perussuomalaisten Juha Mäenpään syytteeseen – Jussi Halla-aho: Tulemme estämään syyteoikeuden

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen eduskunnassa kesäkuussa pitämänsä puheenvuoron takia.

Eduskuntatiedotus kertoi asiasta tiedotteessaan torstaina.

Tapauksessa on kyse Mäenpään eduskunnassa pitämästä puheenvuorosta, jossa hän puhui ensin maahanmuutosta ja heti tämän jälkeen vieraslajien torjunnasta tavalla, joka rinnasti turvapaikanhakijat vieraslajeihin.

– Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: "Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntaotimenpiteiden rahoitusta lisäämällä." Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. Kiitoksia, Mäenpää sanoi.

Helsingin poliisilaitokselle kirjattiin puheenvuorosta neljä rikosilmoitusta, ja poliisi teki asiassa esitutkinnan. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että Mäenpään on syytä epäillä syyllistyneen menettelyllään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Poliisi toimitti asian syyttäjälle syyteharkintaan.

Sananvapauslain nojalla syytteen nostamisesta päättää valtakunnansyyttäjä. Perustuslain mukaan valtakunnansyyttäjän on kuitenkin pyydettävä päätökselleen eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä.

Toiviainen kirjoittaa, että vaikka eduskunta antaisikin suostumuksen, tämä ei vielä tarkoita suoraan syytteen nostamista.

– Mikäli eduskunta ei anna suostumustaan, tulen tekemään päätöksen syyttämättä jättämisestä syyteoikeuden puuttumisen perusteella, Toiviainen kirjoittaa kirjallisessa pyynnössään.

Halla-aho: Politiikkaa ei pidä siirtää eduskunnasta tuomioistuimeen

Eduskunnan suostumus asian käsittelylle vaatii viisi kuudesosaa kansanedustajista taakseen. Tämä tarkoittaa 167 kansanedustajaa 200:sta.

Käytännössä perussuomalaisten eduskuntaryhmän 39 ääntä riittäisivät Toiviaisen pyynnön torppaamisen.

– Perussuomalaiset tulee vastustamaan syyteoikeuden antamista ja estämään sen, puolueen puhenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo Ylelle.

Halla-ahon mukaan puolue pitää pyyntöä väärin perustein tehtynä.

– Kansanedustajan syytesuoja on luotu juuri sitä varten, että politiikkaa ei siirretä eduskunnasta tuomioistuimeen.

Halla-ahon mukaan se, mitä Mäenpää on sanonut, on täysin "riidatonta ja selvää". Samalla tavalla selvää on hänen mukaansa se, että päätös asiassa kuuluu kuitenkin eduskunnalle.

Mäenpää viestitti Ylelle olevansa parhaillaan maanpuolustuskurssilla ja haluavansa perehtyä päätökseen ensin.

