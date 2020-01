Liian moni luulee näkyvänsä pimeässä ilman heijastinta – taksinkuljettaja: Yksi viidestäkymmenestä on varustautunut tarpeeksi hyvin

Päätyykö al-Holin leirin naisia oikeuteen Syyriassa? Kurdihallinnon "ulkoministeri" Ylelle: Alamme tuomita ulkomaalaisia Isis-rikollisia

Koillis-Syyrian kurdihallinto on tähän saakka sanonut, että he eivät aio tuomita ulkomaalaisia. Nyt he ovat siihen valmiita.