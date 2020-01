Solidiumin johto tapasi uuden omistajaohjausministerin: "Oli enempi kuuntelu- ja oppimismodessa"

Me yritetään olla pitkäjänteisiä omistajia meidän yhtiöille ja me toivottaisiin tietysti, että meidän omistaja toimisi pitkäjänteisesti meihin päin, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Me yritetään olla pitkäjänteisiä omistajia meidän yhtiöille ja me toivottaisiin tietysti, että meidän omistaja toimisi pitkäjänteisesti meihin päin, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen. YLE

Valtion omistajaohjausyhtiö Solidiumin johdon ensikäynti uuden omistajaohjausasioista vastaavan ministerin Tytti Tuppuraisen (sd.) luona ei tuottanut muutoksia yhtiön toimintaan.

– Kyllä hänen viestinsä oli se, että käytännössä pääsi aloittamaan nämä omistajaohjauksen työt vasta vuodenvaihteessa, kun Suomen puheenjohtajakausi jatkui vuodenvaihteeseen. Kyllä hän oli enempi kuuntelu- ja oppimismodessa eilen vielä. Halusi tietoja ja ymmärrystä eikä ollut vielä suuria linjauksia odotettavissa, kuvailee Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Mäkinen tapasi Tuppuraisen keskiviikkona 22.1. Myöskään Solidiumin toimintaa linjaavaa asiakirjaa, uutta toimiohjetta ei ole vielä yhtiöön saatu.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen nimittämisen myötä Antti Rinteen (sd.) hallituksessa eurooppaministerinä toimineen Tuppuraisen tehtävä laajennettiin eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi. Rinteen hallituksen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) jätti tehtävänsä aiemmin syksyllä Postiin liittyneiden tapahtumien seurauksena.

Uutta toimiohjetta yhä odotetaan

– Sitä ei ole tullut vielä, eikä ole tullut valtion yleistä omistajapoliittista ohjelmaakaan. Veikkaan, että Postilla ja ministerivaihdoksella on tähän aikatauluun ollut vaikutusta. Tietojeni mukaan se on, oli jo syksyllä hyvin pitkälle kirjoitettu, mutta kun on uusi ministeri, täytyy uuden ministerin käydä se läpi, Mäkinen arvioi.

Linjauksille haettaneen selkänojaa parlamentaariseen tyyliin kaikilta eduskuntaryhmiltä.

– Ymmärsin myös, että uusi ministeri haluaa sen valtion omistajapoliittisen ohjauksen käydä läpi kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa ennen kuin se julkistetaan. Siinä varmasti menee oma aikansa ennen kuin se ankkurointityö on tehty.

Ei poukkoilua

Solidiumin toiveet uuden ohjeistuksen suhteen ovat kirkkaat.

– Meillä on aina ollut sama toive sinnepäin ja olen sen täälläkin sanonut. Meillä on hieno Paasikiven–Kekkosen ulkopoliittinen linja ja olen toivonut, että meillä olisi vastaavanlainen omistajapoliittinen linja, eli että se ei muuttuisi kun hallitukset vaihtuu. Me yritetään olla pitkäjänteisiä omistajia meidän yhtiöille ja me toivottaisiin tietysti, että meidän omistaja toimisi pitkäjänteisesti meihin päin.

Toimiohjetta koskevia terveisiä välitettiin Solidiumilta valtiolle jo aiemmin.

– Itse asiassa ministeri Paatero silloin syksyllä kysyi, että onko meillä toiveita sen toimiohjeen suhteen. Me sanoimme että meidän ykköstoive on se, että mahdollisimman pieniä muutoksia. Minä en usko että se olisi hyvä, kun hallitus vaihtuu, niin muutettaisiin kaikki. Tämä on kuitenkin pitkäjänteistä työtä. Meidän mielestä olisi hyvä, että sitä tehtäisiin aika muuttumattomin säännöin. Mutta se on tietysti omistajan päätös, Mäkinen korostaa.

Nokian lokakuinen kurssiromahdus söi tuottoja

Kalenterivuonna 2019 Solidiumin osakeomistuksen tuotto oli 15 prosenttia.

Puolivuotiskaudella 1.7. - 31.12. tuotto jäi 1,4 prosenttia negatiiviseksi. Tuoton heikkenemistä selittävät muun muassa verkkolaiteyhtiö Nokian lokakuinen osakekurssin poikkeuksellisen raju heikentyminen. Nokian osakkeen arvo putosi yli 20 prosenttia yhtiön kerrottua huonontuneista näkymistään.

Parhaiten tuottoa Solidiumille toivat Outotec ja Metso. Solidiumin salkussa on kolmentoista pörssiyhtiön osakkeita.

Mäkisen mukaan yksinkertainen ja raaka tapa seurata yhtiöitä on katsoa kokonaistuottoa eli osakekurssin kehitystä ja osinkoja. Tätä seurataan viiden vuoden jaksolla niin, että kutakin yhtiötä verrataan omaan vertailuryhmäänsä, eli käytännössä saman toimialan yhtiöihin.

– Viime vuonna 8 yhtiötä pärjäsi omaa verrokkiryhmäänsä paremmin tai yhtä hyvin, mikä on meiltä hyvä suoritus, kehuu Mäkinen.

Kuluvan tilikauden osinkotuottojen Solidium ennustaa jäävän edellistä tilikautta alhaisemmiksi ennen kaikkea Nokian osingonmaksun keskeytymisen ja Sammon ennakoiman osingon alenemisen takia.