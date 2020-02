Palvelukseen haetaan: kiljunkeittäjä, vallankumousjohtaja tai velho – kikkailu työpaikkailmoituksissa tuo klikkauksia

Trendikkäät työnimikkeet saavat huomiota, mutta tavalliselle sairaanhoitajalle, myyjälle ja siivoojalle on aina eniten kysyntää.

Kiinnostaisiko sinua työ vallankumousjohtajana tai asiakaspaijaajana? Entä MacGyverina, roskapoliisina, robopomona tai pelottomana kiljunkeittäjänä?

Nämä kaikki ovat ihan oikeita työpaikkoja. Tai ainakin näillä nimikkeillä on haettu viime vuosina ihmisiä töihin.

Yhä useampi työpaikkanimike on leikkisä. Kyse on kilpailusta huomiotaloudessa.

– Nimikkeiden kanssa ei olla niin vakavalla mielellä, vaan ne ovat monesti leikillisiä. Taustalla tässä saattaa olla tarve erottautua osaajapulan pahentuessa ja toisaalta tarve puhutella kohderyhmää uskottavasti, kertoo Noora Holmström Oikotie.fi-työpaikkavälityksestä. Noora Holmströmin omakaan titteli ei ole ihan arkisin, hän on business manager Sanoma Digital Finland -yrityksessä.

Holmströmin mukaan erikoisia nimikkeitä viljelevät ilmoitukset päätyvät usein suosituimpien työpaikkailmoitusten listalle.

Somevelhot, hakukoneoptimoijat ja dataosaajat

Koko Suomen kattavia tilastoja työnimikkeistä on vaikea saada kasaan, sillä työpaikat tilastoidaan toimialojen mukaan. Jos vaikkapa mutteritehdas hakee siivoojaa, työpaikka merkitään teollisuudelle.

Tuntuma on, että ilmoittelu on parissa vuodessa muuttunut, mikäli työpaikkoja välittävien yritysten tilastoja ja niiden edustajien tuntumaa on uskominen.

Viimeisen parina vuonna on käytetty esimerkiksi muotinimikettä velho.

Velholla on yleensä jokin etuliite, kuten projektivelho, mekaniikkavelho, somevelho tai digivelho, kertoo Duunitorin marketin manager Saara Holma.

Velhon, ninjan ja vallankumousjohtajan kaltaisia nimikkeitä on toki vain pieni osa avoimista työpaikoista.

Duunitorin kaupallinen johtaja Lauri Iso-Markku sanoo, että velhot ja ninjat alkavat vähitellen mennä myös pois muodista. Niiden sijaan tulossa ovat konkretia ja tarinat.

Enää ei riitä, että tarjolla on dynaaminen näköalapaikka. Pitää kertoa konkreettisesti, mitä työ sisältää, Iso-Markku sanoo.

Toisin sanoen työnhaku on muuttunut työnantajakeskeisestä työnhakijakeskeiseksi.

– Työnhakijoita ei ole ovella jonottamassa paikkaa. Työnantajien pitää yhä useammin houkutella hakijoita, Iso-Markku muistuttaa.

Markku Pitkänen / Yle

Digityöt, some ja data ovat päivä sana

Yhä useampi uusi työpaikka liittyy digitaalisuuteen. Digi-sanaa käytettiin vuonna 2019 työpaikkailmoituksissa Duunitorilla 133 prosenttia useammassa ilmoituksessa kuin vuonna 2018.

Myös esimerkiksi työpaikkakuvaukset, joissa mainittiin SEM eli hakukonemarkkinointi tai SEO eli hakukoneoptimointi, lisääntyivät sekä vuonna 2018 että vuonna 2019.

– Nimikkeissä näkyvät aina alan trendit. Esimerkiksi kehittyvä teknologia tuo mukanaan myös täysin uusia työtehtäviä. Viimeisten vuosien aikana on syntynyt uusia töitä esimerkiksi sosiaalisen median, analytiikan, pilvipalveluiden ja datatieteiden ympärille, Oikotien Noora Holmström kertoo.

Muodikkaita nimikkeitä ovat myös palvelumuotoilija sekä liiketoimintamuotoilija. Se kertoo siitä, että alun perin teollisesta muotoilusta ponnistanut ajattelutapa on jalkautunut palveluiden ja liiketoiminnan kehitykseen. Myös omistaja- tai owner-termiä käytetään yhä useammin titteleissä: sellaisia ovat esimerkiksi projektiomistaja tai tuoteomistaja.

– Paljon haetaan myös tehtäviin, joissa nimikkeeseen saatetaan monesti liittää jokin adjektiivi. Oikotien työpaikkailmoitusten käytetyimmät adjektiivit ovat hyvä, sopiva, reipas ja monipuolinen, Holmström sanoo.

Sairaanhoitaja, myyjä, kokki ja johtaja saa paikan

Trendinimikkeet vaihtuvat, mutta tietyt työt säilyvät.

Perinteiset työpaikat pitävät pintansa vuodesta toiseen.

Viime vuosina on yhä enemmän etsitty sairaanhoitajia ja lääkäreitä. Kokkeja, siivoojia, varastotyöntekijöitä tarvitaan myös aiempia vuosia enemmän.

– Viime vuoden aikana ilmoituksissamme oli lähes 900 erilaista uniikkia nimikettä, jotka sisälsivät sanan siivooja, esimerkiksi aamusiivooja, porrassiivooja, laivasiivooja, keikkasiivooja ja niin edelleen, Holmström kertoo.

Duunitorilla tasaisia, vuodesta toiseen suosittuja sanoja työpaikkailmoituksissa ovat:

Johtaja

Myyjä

Esimies

Laki

Suunnittelija

Markkinointi

Monster.fi-palveluun saavat muun muassa kunnat ilmoittaa työpaikkansa ilmaiseksi. Siksi yrityksellä on tietoa julkisen alan työpaikoista.

Monsterin marketing manager Jesse Huusari kertoo, että sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja ilmoitettiin vuonna 2019 merkittävästi enemmän kuin vuonna 2018. Ja tarve vain kasvaa.

– Myös opetuspuolella työnhaku on voimakkaassa kasvussa ja viime vuonna sillä puolella meillä ilmoitettiin lähes puolet enemmän. Tähän vaikuttanee myös hallituksen vaihtuminen ja ratkaisut pienentää leikkauksia opetuksesta, Huusari sanoo.

Suomalaiset tittelit ovat suositumpia kuin englanninkieliset

Scrum master, full stack developer, erp specialist solution owner...

Vaikka monista nykyaikaisista titteleistä ei maallikko ota selvää, englannin kieli on vielä toistaiseksi vähemmistökieli työpaikkailmoituksissa.

– Yleisimpien tittelien joukossa eivät englanninkieliset tittelit ole vielä merkittävässä kasvussa. Viidenkymmenen yleisimmän tittelin joukossa englanninkielisiä titteleitä esiintyy vain noin 20 prosenttia, Jesse Huusari sanoo.

Monster.fi:ssä myyntityöhön liittyvät tittelit ovat vähenemään päin, sen sijaan projekti-, tuote- ja työnjohdolliset paikat ovat kasvussa.

Eikö miestä saa sanoa enää mieheksi!?

Sukupuolineutraaleista nimikkeistä on puhuttu viime vuosina paljon. Duunitori.fi aloitti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kanssa syksyllä hankkeen, jossa titteleitä on muutettu sukupuolineutraaleiksi.

Esimies voi siis olla päällikkö, puhemies puheenjohtaja.

– Halusimme edustaa tasa-arvoista työelämää, jotta saisimme tasa-arvoisemman työnhaun. Muutos on sen verran uusi, että se ei näy vielä työhakukäytänteissä, dataa ei vielä ole, Duunitorin Lauri Iso-Markku kertoo.

Oikotien Noora Holmström kertoo, että asia ei myöskään näy vielä Oikotiellä.

Varsinkin perinteisen miehisillä aloilla haetaan edelleen miehiä: rakennusmiehiä, kirvesmiehiä ja niin edelleen.