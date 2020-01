Korkeakoulut saattavat joutua perumaan Kiinan-matkojaan, sairaaloissa tarkistetaan eristystiloja – koronavirus aiheuttaa jo toimenpiteitä Suomessa

Erityisesti ammattikorkeakouluilla on tiivistä yhteistyötä Suomen ja Kiinan välillä. Suunniteltuja matkoja ei ole vielä peruttu.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa ei ole tehty vielä erillisiä ohjeistuksia koronaviruksen takia, vaan oppilaitoksissa seurataan tilannetta ja odotellaan viranomaisten linjauksia.

Sairaanhoitopiireissä toimenpiteisiin on jo ryhdytty: esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä aloitetaan tehostettu henkilökunnan suojaintenkäyttöharjoittelu ja päivitetään ohjeistusta.

Tampereella puolestaan suunnitellaan jo tartunnan saaneiden hoitoa: Wuhanista palaavien matkustajien kohdalla otetaan huomioon tartunnan mahdollisuus, potilaille varataan omat kuljetusreitit ja heidät eristetään alipaineistettuun tilaan.

Infektioylilääkäri Sakari Vuorinen Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiireistä toteaa, että paljon tietoa puuttuu. Tietoa siitä, miten tauti tarttuu ja ketkä ovat sille alttiita ei ole tarpeeksi.

– Pian saatavalla WHO:n asiantuntijaryhmän lausunnolla on iso merkitys. Toistaiseksi pidän influenssaa suomalaisten kannalta merkittävämpänä virustautina, Vuorinen pohtii.

Alueellisia käyttäytymis- ja tunnistamisohjeita laaditaan ja päivitetään, työntekijöitä informoidaan, eristyshuoneita ja varusteita tarkastetaan.

Vakaville tartuntataudeille on sairaaloissa omat eristyshuoneet, joissa potilas on alipaineistetussa tilassa. Toni Pitkänen / Yle

Korkeakouluilla paljon yhteistyötä Kiinan kanssa

Erityisesti ammattikorkeakouluilla on paljon yhteyksiä Kiinaan. Nyt joudutaan miettimään, pitääkö esimerkiksi suunniteltuja opintomatkoja perua.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on Wuhanissa pitkäaikainen korkeakoulukumppani, mutta viimeisten kuukausien aikana Kymenlaakson ja Wuhanin välillä ei ole matkustettu. Kiina-yhteistyötä on paljon, mutta matkustusrajoitteita ei ole tällä hetkellä voimassa.

Myös Vaasan ammattikorkeakoulun yksi kohde on Wuhan ja Vaasassa opiskelee tällä hetkellä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita Wuhanista. Tiedossa ei ole, onko opiskelijoita käynyt kotiseudullaan uudenvuoden aikaan. Koulussa ollaan kuitenkin valmiudessa ja seurataan tilannetta.

Kokkolassa toimivassa Centria-ammattikorkeakoulussa opiskelee pari sataa aasialaista ja heistä reilut kolmisenkymmentä on kiinalaisia. Virus voi torpata ainakin koulun opettajien keväälle suunnitellut matkat aasialaisiin yliopistoihin, sillä Centrialla on useita projekteja eri puolilla Kiinaa.

Myös Satakunnan ammattikorkeakoulussa mietitään tällä hetkellä tarkkaan, miten Kiinaan matkustetaan. Henkilökunnalla on muutamia reissuja vuodessa, ja seuraava olisi helmikuussa. Kiinasta myös vieraillaan Satakunnassa.

– Yksi ryhmä oli tulossa Kiinasta Poriin, mutta heidän reissunsa peruuntui. En osaa sanoa, johtuiko peruutus koronaviruksesta, mutta ajankohta viittaa siihen, että se saattaa olla syynä, pohtii SAMKin rehtori Jari Multisilta.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla on muutamia kymmeniä kiinalaisia vaihto-opiskelijoita, ja heistä moni on lähtenyt kotiin kiinalaisen uudenvuoden viettoon. Rehtori Jussi Halttusen mukaan tilanteen niin vaatiessa reagoidaan nopeasti, mutta paniikkia ei myöskään haluta lietsoa.

Aalto-yliopisto tarkistaa tällä hetkellä Kiinassa ja erityisesti Wuhanin alueella olevien opiskelijoiden ja henkilöstön tilannetta. Kiinassa oleviin opiskelijoihin otetaan yhteyttä ja heille välitetään myös Suomen viranomaisten antamat toimintaohjeet.

Finnairilla tarkat ohjeet

Finnairilla seurataan vilkkaan Aasian liikenteen vuoksi tarkkaan koronavirustilanteen kehittymistä. Tällä hetkellä tietoa kerätään ja analysoidaan yhteistyössä THL:n kanssa.

Finnairilla on pysyvät toimintaohjeet vakavan tartuntatautiepäilyn varalle ja kaikkien lentokoneiden normaalivarustukseen kuuluu niin sanottu Infection kit, jossa on hygieniavarusteita ja toimintaohjeita.

Jos lennolla epäillään tartuntatautia, sairastunut sijoitetaan istumaan mahdollisimman kauas muista matkustajista ja häntä pyydetään käyttämään suojaimia. Mahdollisuuksien mukaan yksi WC-tila annetaan sairastuneen käyttöön. Sairastuneen kanssa asioi yksi henkilö ja hänet suojataan asiamukaisesti.

Lentoyhtiön mukaan tehokas ilmanvaihto filtteröi ilmasta epäpuhtauksia useaan kertaan tunnissa, ja lentokoneet siivotaan jokaisella 'käännöllä' eli koneen ollessa maassa siivousohjelman mukaisesti.

Odottavalla kannalla

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola muistaa vielä hyvin 2000-luvun alun SARS-epidemian.

– Siihen verrattuna ulkoministeriön matkustustiedotekäytännöt ja THL:n toiminta ovat selvästi parantuneet. Niihin kannattaa luottaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien linjajohtaja Asko Järvinen arvioi, että Suomen tilanteessa ja riskiarviossa suurin merkitys on vilkkailla lentoyhteyksillä Kiinan alueelle. Uhan suuruutta on vaikea arvioida.

– Voi olla että kyseessä on vain vähän uudentyyppinen hengitystievirus, joka ei kovin voimakkaasti poikkea taudinkuvaltaan muista hengitystieinfektoista. Tai sitten tässä on hieman vakavamman oirekuvan ainakin joillekin ihmisille aiheuttava virustauti, joka leviää laajemmallekin nopeasti, jos sitä ei pystytä rajoittamaan. Kaikki siltä väliltä on todennäköistä.

Koronavirus on tappanut Kiinassa arviolta 17 ja lähes 600 on saanut tartunnan. Tautia on löytynyt myös Kiinan ulkopuolella.

Maailman terveysjärjestö ilmoittaa tänään, onko Kiinan koronavirus kansainvälinen terveysuhka. Virustauti voi aiheuttaa kuumetta, yskää ja hengenahdistusta.

