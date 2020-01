Norwegianin lennoilla pitää jatkossa maksaa hyllylle laitettavista käsimatkatavaroista – yhtiö haluaa säästää aikaa

Norwegianin uusi käytäntö ei vaikuta matkoihin, jotka on varattu ennen 23.1.2020.

Pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa matkaaminen on yhä suositumpaa. Se on käytevää, mutta myös riski onnettomuuden sattuessa.

Lentoyhtiö Norwegian perii jatkossa lisämaksun käsimatkatavaroista, jotka on tarkoitus panna istuimen yläpuolella sijaitsevalle matkatavarahyllylle. Yhtiön mukaan kaikkien laukuille ei ole ylähyllyllä tilaa.

Sen sijaan edessä istuvan penkin alle menevät käsimatkatavarat ovat jatkossakin ilmaisia. Yhtiö ilmoitti asiasta tänään tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Syynä lisämaksuun on lentoyhtiön halu sujuvoittaa matkustajien pääsyä koneeseen ja säästää aikaa, joka kuluu hyllylle nostettavien laukkujen järjestelyyn, jotta kaikki hyllylle pantavat laukut mahtuisivat.

– On väärä oletus, että matkustamossa olisi tarpeeksi tilaa kaikkien matkustajien matkatavarahyllyille sijoitettaville käsimatkatavaroille, sanoo Norwegianin VP Product Management Cecilie Nybø Carlsen.

Norwegianin mukaan useimmat sen koneista kuljettavat 186 matkustajaa, mutta hyllyllä on tilaa vain 80 matkustajan laukuille.

Lentoyhtiö kertoo kannustavansa asiakkaita tulemaan lähtöportille ajoissa siten, että matkatavarahyllylle sijoitettavista käsimatkatavaroista maksaneet pääsisivät ensimmäisten joukossa hyllyjen luo kamppeitaan nostamaan.

Hyllylle sijoitettavia tavaroita halajaville on luotu erikseen oma lipputyyppi. Toinen vaihtoehto on maksaa lisäsumma ennen matkaa.

Samalla yhtiö on nostanut hieman käsimatkatavaroiden painorajoja. Uusi käytäntö ei vaikuta varauksiin, jotka on tehty ennen 23.01.2020.

Pelkät käsimatkatavarat lisäävät turvatarkastukseen kuluvaa aikaa

Yhä useammin lennolle mennään pelkkien käsimatkatavaroiden kanssa. Se on matkustajalle kätevää, mutta voi muodostaa riskin vaaratilanteessa.

Elokuussa 2018 Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoi, kuinka käsimatkatavaroiden kanssa puljaaminen ja käytäviä tukkivat laukut hankaloitti koneen evakuointia Helsinki-Vantaalla. Useat matkustajat olivat yrittäneet ottaa käsimatkatavaroita mukaansa, mutta joutuneet jättämään ne ennen koneesta poistumista.

Käsimatkatavaroiden suosion kasvulla on vaikutuksia myös turvatarkastuksiin kuluvaan aikaan ja sujuvuuteen. Viime vuoden tammikuussa Oulun lentoaseman päällikkö Liisa Sallinen kertoi, että vaikutuksia näkyy etenkin talvisin, kun ihmisillä on talvella esimerkiksi paksummat ja isommat talvitakit, jolloin myös tarkastettavaa on enemmän.

