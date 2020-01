Koiranruokavalmistajan mainos joutui somessa kritiikin kohteeksi – “Meillä ei ole kilpailijoiden tai alan muiden toimijoiden leimaamisen tai lyttäämisen tarvetta”

Dagsmarkin mainos on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa

Suomalaisen koiranruokavalmistaja Dagsmarkin Helsingin Sanomissa eilen julkaistu mainos on herättänyt paljon keskustelua. Koko sivun kokoisessa mainoksessa otettiin kantaa kotimaisen koiranruoan myyntiin ja myyntipaikkoihin.

Mainoksessa ei mainita nimeltä nimeltä kauppoja tai myymälöitä, mutta siitä on tulkittavissa, että keskustelun kohteena on Musti ja Mirri.

Mainoksessa väitetään, että lemmikkien ruokaa ja tarvikkeita myyvässä ketjussa ei myydä kotimaista koirannappulaa

Dagsmarkin toimitusjohtaja Laura Strömbergin mukaan Helsingin Sanomissa julkaistu ilmoitus on ensimmäinen osa isompaa kampanjaa.

– Haluamme herättää keskustelua siitä, mitä meidän kissoille ja koirille syötetään. Tavoitteena on herättää keskustelua alkuperämerkintöihin ja alkuperämaahan liittyen, Strömberg kertoo.

Keskustelua tuotteiden alkuperästä

Eilen julkaistu mainos on herättänyt runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Suuren osan mielestä toisen mustamaalaaminen ei ole hyväksyttävä asia.

Strömberg harmittelee, että sosiaalisessa mediassa mainoksen alkuperäinen tarkoitus on ymmärretty väärin. Moni on tulkinnut, että kyseessä on suora hyökkäys Musti ja Mirri -ketjua kohtaan. Strömbergin mukaan tarkoituksena oli herättää ja käydä keskustelua jälleenmyyntikanavien tuotevalikoimista.

– Meillä ei ole kilpailijoiden tai alan muiden toimijoiden leimaamisen tai lyttäämisen tarvetta. Meillä on muuten hyvät ja vahvat argumentit meidän puolella, Strömberg kertoo.

Strömbergin mukaan mainonnan tarkoituksena on kiinnittää huomiota kaikkien lemmikkiruokien alkuperämerkintöihin, jotka ovat Suomessa hänen mukaansa surkealla tasolla.

– Lainsäädäntö ei edellytä valmistajaa merkitsemään alkuperää, joten valtaosa jättää sen merkitsemättä. Suomalaiset yhtiöt sen merkitsevät, mutta harvoin tuontitavarasta sitä tietoa löytyy, Strömberg kertoo.

Myös mainoksen puolestapuhujia löytyy. Osa kiittää, että Dagsmark nostaa koiranruokien alkuperän keskusteluun.

– Itse olen saanut mainoksesta henkilökohtaisesti enemmän positiivista palautetta. Sosiaalisessa mediassa, joka reagoi nopeasti ja tunteet kuohuaa, niin siellä on ollut negatiivista palautetta, Strömberg kertoo.

Toimitusjohtaja Laura Strömbergin Kerttu ja Ässä välipalalla (arkistokuva). Anna Wikman/Yle

“Kiinasta me ei osteta koiranruokaa ollenkaan”

Kampanja on noteerattu myös Mustissa ja Mirrissä.

– Jokainen voi käyttää sellaista mainontaa, kun haluaa. On kuitenkin ikävää, että meidän tapauksessamme mainos sisälsi meitä koskevia virheellisiä väitteitä. Meille ei tule Kiinasta koiranruokaa, eikä ole koskaan tullut, mihin tämä mainos viittasi ainakin välillisesti, Mustin ja Mirrin tuotehallintojohtaja Annika Lundström kertoo.

Mustin ja Mirrin koiranruokavalikoiman valmistusmaista Suomi on Lundströmin mukaan kolmanneksi suurin. Kotimaisista tuotemerkeistä valikoimassa löytyy muun muassa avainlippu merkin omaava Maukas, sekä Wonderboo, joka valmistetaan Suomessa suomalaisesta ja ruotsalaisesta raaka-aineesta.

– Meidän myymä koiranruoka tulee käytännössä Euroopasta, alle prosentti tulee Kanadasta ja Yhdysvalloista. Haluan korostaa, että Kiinasta me ei osteta koiranruokaa ollenkaan, Lundström toteaa.

Lundströmin mukaan kaikista tärkein kriteeri heidän tuotevalikoimiensa tuotteille on laatu. Toisena tulee toimituskapasiteetti.

– Toivoisin, että jatkossa me pystyisimme myymään enemmän lähellä tuotettua ruokaa, mutta tällä hetkellä se ei ole ollut ikävä kyllä mahdollista. Meille kaikista tärkeintä on se, että asiakkaalle tulee olo, että hän on tehnyt hyvän valinnan ostaessaan tuotteen, Lundström kertoo.

Musti ja Mirri ja Dagsmark ovat käyneet neuvotteluita, mutta neuvotteluissa ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

– Meille molempien ehtojen pitää täyttyä meille, eli laadun ja toimituskapasiteetin, Lundström toteaa.

Myös Dagsmarkin mukaan yhteistyö ei ole tällä hetkellä heidän suunnitelmissaan.

– Meidän alkuperäinen ajatus on ollut, että tuotteet löytyvät sieltä, mistä ihmistenkin kotimaiset ruuat ostetaan, eli ruokakaupoista. Siitä pidetään nyt kiinni ja siihen ollaan tyytyväisiä, Strömberg kertoo.

2016 perustetun Dagsmarkin tuotteita on myynnissä muun muassa S- ja K-ketjujen ruokakaupoissa, Hankkija- ja Tokmanni-ketjuissa, pienissä eläinkaupoissa sekä monissa lemmikkiruokiin keskittyneissä verkkokaupoissa.

Kritiikistä huolimatta Dagsmarkin kampanja lemmikkiruokien alkuperämerkintöjen puolesta jatkuu kevään ajan.