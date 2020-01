Kolarin Hannukaisen kaivoshankkeen kannattajat lähtivät vastaiskuun ja keräävät nimiä kaivoksen puolesta: "Nähdään myös muiden kuntalaisten mielipide"

Kaivoshanketta tukeva adressi on kerännyt nyt tuhatkunta allekirjoitusta.

Kolarissa on perustettu nettiadressi Hannukaisen kaivoksen rakentamisen puolesta. Adressilla halutaan kertoa, että kunnassa on runsaasti kaivokselle myötämielisiä asukkaita. Samalla se on vastaisku hanketta vastustavalle adressille, joka keräsi 51 000 allekirjoitusta.

Torstai-iltapäivällä Hannukaisen kaivoshanketta tukevan adressin oli verkossa allekirjoittanut vajaa tuhat ihmistä (siirryt toiseen palveluun).

Kolarissa on 3800 asukasta. Moni kunnassa asuva, ja myös moni muualle työn perässä muuttanut kolarilainen on kokenut, että syyskuussa Kolarin päättäjille luovutettu kaivosta vastustava adressi on ulkopuolista päsmäröintiä.

Näin ajattelee esimerkiksi Kolarissa asuva Marja Juustovaara. Hänen mielestään on selvää, että alle 4000 kolarilaisesta jokainen ei ole allekirjoittanut vastustavaa adressia.

– Kyllähän se nostattaa vastarintaa. Ja ne perusteet, millä ihmiset on allekirjoittaneet sitä adressia, ei ne välttämättä aina ole olleet juuri niin miten on kerrottu, Juustovaara sanoo.

Hannukainen Mining Oy suunnittelee Kolariin Hannukaiseen rautamalmikaivosta. Kaivosyhtiö on toivonut pääsevänsä rakentamaan vuonna 2021 ja aloittamaan tuotannon kaksi vuotta myöhemmin.

Harva tohtii kertoa kantaansa

Kysymys on paikkakunnalla sen verran vaikea, että ihmisiltä ei ole helppo saada kommentteja. Kahden kesken asiasta puhutaan avoimesti toimittajankin kanssa, mutta kasvoja ei haluta missään nimessä julkisuuteen.

Lapin kaivoskiistojen kärjistymisestä juuri väitöskirjan tehnyt Oulun yliopiston tutkija Teresa Komu ei ole yllättynyt.

– Tällaisessa tilanteessa, kun yhteisö on suhteellisen pieni ja eletään kuitenkin kaikki siinä samassa yhteisössä, voi olla aika vaikea ilmaista omia mielipiteitään vapaasti. Jos mielipide on kovasti puolesta tai vastaan, niin herkästi tulee sellainen olo, että ei uskalleta sanoa mielipidettä, Komu sanoo.

Merja Juustovaara saa elantonsa välillisesti turismista, myyjänä Ylläksellä olevassa kaupassa. Silti hän allekirjoitti kaivosta tukevan adressin empimättä. Ei pelkästään kaivoksen tuomia työpaikkoja ajatellen, vaan siitäkin syystä, että kannatus saadaan näkymään.

– Ehkä se oli enemmänkin siksi, että nähdään kuinka monella on positiivinen näkemys Hannukaisen kaivokseen. Että nähdään myös muiden kuntalaisten kanta ja mielipide kuin pelkästään tuolta matkailuympäristöstä, hän sanoo.

"Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ajatella positiivisesti"

Kaivosta vastustetaan erityisesti matkailuelinkeinon piirissä. Myös Ylläksen alueen mökkiläisistä moni on liittynyt kaivoksen vastustajiin. Ympäristölupaprosessin aikana osa viranomaisista ja sidosryhmistä on suhtautunut kriittisesti kaivoksen ympäristövaikutuksiin.

Juustovaara puolestaan ei usko, että matkailuelinkeino kärsii kaivoksesta niin kuin kaivoksen vastustajat ovat varoitelleet.

– Minun mielestä matkailu ei tule missään muodossa kärsimään, kaivos on sen verran etäällä kuitenkin matkailukeskuksesta. Ja toisaalta vaikutus voi olla merkittävästi positiivisempi, kuin mitä tällä hetkellä negatiivisesti puhutaan asiasta, Juustovaara sanoo.

Kolarissa on tilastojen mukaan noin 1500 työpaikkaa. Niistä alkutuotannossa ja jalostuksessa on noin 13,5 % ja palveluissa 82 %. Pelkästään matkailu tuo leipää Kolarissa arviolta 600 ihmiselle.

Hannukaisen kaivoksen on ilmoitettu tuovan rakennusaikana noin 500 työpaikkaa ja toiminnan aikana noin 300 paikkaa. Lisäksi tulisivat kerrannaistyöpaikat.

Vastakkain ovat isot asiat, vai ovatko?

– Jos Hannukainen tulee, niin matkailunkin pitäisi olla jo siinä kantimissa, että se kestää sen. Periaatteessa tässä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ajatella positiivisesti eteenpäin ja tehdä töitä sen eteen, että meillä on myös matkailua tulevaisuudessakin, Marja Juustovaara sanoo.

