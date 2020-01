Kymmenet presidentit juhlivat holokaustin päättymistä Jerusalemissa – Putin esitti maailman viiden suurvallan johtajan huippukokousta

Jerusalemissa juhlitaan tänään 75 vuotta sitten tapahtunutta natsi-Saksan Auschwitzin keskitysleirin vapauttamista.

Paikalla on noin 40 valtionpäämiestä, muiden muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Venäjän presidentti Vladimir Putin, Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeier ja Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence. Suomea edustaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kyseessä on Israelin historian suurin diplomaattitapahtuma.

Monissa puheissa todettiin, että juutalaisvastaisuus on edelleen yleistä monissa maissa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu syytti Iranin olevan maailman juutalaisvastaisin valtio. Hän sanoi olevansa huolissaan, ettei juutalaisvastaista valtiota vieläkään tuomita yksimielisesti. Netanyahun mukaan Iran valmistaa täysin avoimesti ydinaseita, jotta voisi tuhota maailman ainoan juutalaisvaltion.

Netanyahu sai tukea Yhdysvaltain varapresidentti Penceltä, joka kehotti maailman maita tuomitsemaan Iranin politiikan.

– Meidän on seistävä yhtenä rintamana antisemitismin suurinta ruokkijaa vastaan, on torjuttava hallitus, jonka politiikkana on kiistää juutalaisten joukkotuho toisessa maailmansodassa ja joka uhkaa hävittää Israelin maailmankartalta, Pence puhui.

Macron: Juutalaisviha ongelma myös muille

Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron totesi antisemitismin "nostavan jälleen kerran julmaa päätään".

Macronin mukaan antisemitismi on suuri ongelma muillekin kuin juutalaisille. Juutalaisviha on historian aikana aina ennakoinut demokratian heikkenemistä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan antisemitismi on suuri ongelma muillekin kuin juutalaisille. Abir Sultan / EPA

Hän muistutti samalla, ettei "kenelläkään ole oikeutta käyttää kuolleiden muistoa oikeuttamaan vihaa omana aikanamme".

Macronin mukaan holokaustin opetus on, että "Euroopan on oltava yhtenäinen, unohtaa ei saa koskaan, eikä konfliktiin pidä ajautua enää koskaan.

Putin: Maailman johtajat yhteen

Venäjän presidentti Vladimir Putin toi esiin Neuvostoliiton suuren osuuden natsi-Saksan voittajana ja Auschwitzin vapauttajana.

Putin myös kertoi, että 40 prosenttia natsien surmaamista kuudesta miljoonasta juutalaisesta oli Neuvostoliiton alueelta. Tästä luvusta moni historioitsija on tosin eri mieltä.

Putinin mukaan maailman vahvimmilla mailla on velvollisuus turvata rauhaa ja erityinen velvollisuus siihen on YK:n viidellä turvaneuvoston pysyvällä jäsenmaalla; Yhdysvalloilla, Venäjällä, Kiinalla, Britannialla ja Ranskalla.

Putin kutsui näiden maiden johtajat kokoontumaan yhteen kuluvan vuoden aikana ja keskustelemaan maailman polttavimmista ongelmista. Kokouksella olisi hänen mukaansa "suuri merkitys, kun nykyajan haasteisiin ja uhkiin etsitään ratkaisuja".

Kokous voisi Putinin mukaan olla missä maassa tahansa ja minä tahansa ajankohtana, minkä osanottajat parhaaksi näkevät.

