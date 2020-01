Lapsen raahaaminen pitkin tietä nosti myrskyn, mutta moni myös ymmärtää päiväkodin työntekijää – kysyimme, missä menee kurituksen raja

Etelä-Karjalassa Luumäellä viime torstaina sattuneesta lapsen riepottelutapauksesta on tehty kaksi tutkintapyyntöä poliisille.

Lapsen äiti on tehnyt riepotteluun syyllistyneestä lastentarhanopettajasta rikosilmoituksen Kaakkois-Suomen poliisille. Luumäen kunta on puolestaan jättänyt tapauksesta tutkintapyynnön.

Riepottelutapaus sattui viime viikolla Luumäen keskustassa, kun ryhmä Taavetin päiväkodin lapsia oli palaamassa kirjastosta.

Sosiaalisessa mediassa levisi viikko sitten perjantaina video, jossa päiväkodin työntekijä vetää mahallaan maassa makaavaa lasta perässään pitkin jalkakäytävää. Videon perusteella raahaaminen jatkui useita metrejä.

Lapsi oli vastustellut matkantekoa samassa tahdissa muiden kanssa.

– Mieheni haki tuona päivänä lapsen päivähoidosta. Hänelle oli kerrottu, että lapsi oli ollut retkellä niin hankala, ettei häntä ehkä seuraavana päivänä oteta retkelle mukaan, lapsen äiti kertoo.

Äiti esiintyy tässä jutussa anonyyminä lapsen henkilöllisyyden suojelemiseksi ja asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Video paljasti totuuden

Äiti sai tiedon videosta ystävältään. Vasta videon nähtyään hänelle selvisi, mitä kirjastoretken paluumatkalla oli tapahtunut.

– Kun katsoin sen, oli päivänselvää, että teen työntekijästä rikosilmoituksen. Ammatti-ihmisellä pitäisi olla muita keinoja lapsen rauhoittelemiseen kuin retuuttaminen, äiti sanoo.

Taavetin päiväkodin johtaja Outi Kiviranta ja Luumäen sivistystoimenjohtaja Kai Könönen soittivat äidille lauantaina ja kertoivat, mitä oli tapahtunut.

Virkamiehet kutsuivat äidin käymään palaverissa, jossa asiaa selvitettiin. Hänellä olisi ollut mahdollisuus kuulla työntekijää.

– Olin jo siihen mennessä päättänyt, että poliisit saavat selvittää asian. En henkilökohtaisesti halunnut tavata kyseistä päiväkodin työntekijää, sanoo äiti.

Lastentarhanopettaja ei enää työskentele päiväkodissa. Päiväkoti ei kerro, irtisanottiinko määräaikaisessa työsuhteessa ollut henkilö vai lopettiko hän omatoimisesti.

Äiti on helpottunut.

– Asia hoidettiin lasten edun mukaisesti. Turvallisesti, sanoo äiti.

Hoitaja soitti apua

Päiväkodin johtaja Outi Kiviranta osallistui itsekin kirjastoreissulla käyneiden päiväkotilasten paluumatkaan.

– Kyseinen lastentarhanopettaja soitti minulle ja pyysi apuun, Kiviranta kertoo.

Hän lähti ryhmää vastaan ja tavoitti sen päiväkodin lähellä.

– Koko ryhmä käveli siinä vaiheessa sulassa sovussa. Noin vartin päästä tämä lastentarhanopettaja kertoi minulle, mitä oli tapahtunut, ja tunnusti toimineensa väärin, sanoo Kiviranta.

Yle ei tavoittanut lastentarhanopettajaa kommentoimaan tapausta.

Sivistystoimenjohtaja Kai Könönen on tapahtuneesta pahoillaan. Hän sanoo, että asiaa tulee käsitellä hienovaraisesti siitäkin huolimatta, että tapahtumien kulku selvitetään perin pohjin.

Sosiaalisessa mediassa tapausta on kuitenkin puitu vilkkaasti. Osa keskustelijoista tuomitsee lastentarhanopettajan toiminnan, mutta monet myös ymmärtävät sen. Jotkut keskusteluihin osallistuneista vanhemmista myöntävät itsekin joskus käyttäneensä kovempia otteita, jos tarkoituksena on ollut esimerkiksi suojella lasta liikenteessä.

Keittäjienkin omaksuttava pelisäännöt

Yle Uutiset kertoi keskiviikkona, kuinka lasten käyttämä väkivalta ja kielenkäyttö on käynyt yhä raaemmaksi päiväkodeissa. Kun fyysinen kuritus on lailla kielletty, niin millaisia keinoja ammattilaisella on näissä tilanteissa?

– Lapset vasta opettelevat tunnetaitoja ja ryhmässä toimimista. Niiden opettelu on varhaiskasvatuksen keskeistä ydintä. On ok olla vihainen, mutta kyse on siitä, miten sen purat ja käsittelet. Näiden taitojen opettelu tulee kasvattajien koulutuksen ja osaamisen kautta, sanoo erityisasiantuntija Kaisu Muuronen Lastensuojelun keskusliitosta.

Onko lapsen raahaaminen tiellä kuritusväkivaltaa, jos on tarkoitus suojella häntä esimerkiksi autoilta?

– Jos päiväkodista lähdetään retkelle, tärkeintä on ennakointi. Että tunnetaan lapset ja tiedetään, miten he lähtökohtaisesti käyttäytyvät ja että on riittävästi aikuisia mukana estämässä tällaisten tilanteiden syntymistä, sanoo Muuronen.

Muuronen muistuttaa, että päiväkodeissa pitää aina toimia lasta kunnioittavalla tavalla huomioiden lapsen vahvuudet, tuentarve ja myös koko ryhmän hyvinvointi. Johtajan rooli on hänen mielestään tässä äärimmäisen tärkeä, koska puhutaan päiväkodin koko toimintakulttuurista.

– Johtajan tulisi käydä säännöllisesti keskustelua ja järjestää yhteisiä pysähtymisen hetkiä siten, että koko henkilökunta keittäjiä myöten omaksuu samat pelisäännöt.