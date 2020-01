Tutkimus: Vesuvius sulatti purkauksen uhrin aivot lasiksi

Herculaneumista on löytynyt kymmenittäin uhreja.

Herculaneumista on löytynyt kymmenittäin uhreja. Martin Moxter/ / AOP

Antiikin aikainen tulivuori Vesuviuksen purkaus on polttanut uhrien aivoaineksen lasiksi, Herculaneumin arkeologisen alueen viranomaiset kertoivat torstaina. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tämän kaltainen tapahtuma on vahvistettu.

Arkeologit löytävät vain harvoin ihmisten aivokudosta, ja silloin kun sitä löytyy, se on pehmeää ja saippuan kaltaista ainetta. Nyt Herculaneumin rauniokaupungista on kuitenkin löytynyt uhri, jonka aivot ovat muodostaneet lasia.

Puisella vuoteella maannut miesuhri löytyi jo 1960-luvulla, mutta hänen ruumistaan tutkittiin nyt tarkemmin. Tutkimusta johti oikeusantropologi Pier Paolo Petrone Napolin Federico II:n yliopistosta.

– Lokakuussa 2018 tutkin näitä jäänteitä ja näin jotain kiiltävää rikkoutuneessa kallossa, Petrone sanoi.

New England Journal of Medicinessä julkaistun tutkimuksen mukaan uhrin aivot vitrifikoituivat eli kudokset paloivat korkeassa lämpötilassa ja jähmettyivät lasiksi. Uhrin kallosta löytyi kiiltävän mustan materiaalin sirpaleita.

Läheisen hiiltyneen puuaineksen tutkimus osoitti, että paikalla on ollut 520 asteen lämpötila. Kuumuutta seurasi nopea lämpötilan lasku, mikä jähmetti aivoaineksen.

Tutkimuksissa selvisi, että kiiltävä materiaali todellakin koostui proteiineista ja aivokudoksen rasvahapoista. Tulivuoren kuumat kaasut sulattivat ruumiin rasvat ja haihduttivat pehmytkudokset ilmaan, mutta aivot lasittuivat.

Petrone toivoo, että seuraavassa vaiheessa uhrin dna pystyttäisiin selvittämään ainesta uudelleen kuumentamalla ja sulattamalla.

Vesuviuksen purkaus vuonna 79 tappoi läheisen Pompeijin ja Herculaneumin asukkaat ja hautasi alueen 20 kilometrin säteellä tulivuoresta tuhkakerrosten alle.

Lähteet: AFP, AP