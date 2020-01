Maailman terveysjärjestö WHO kertoo lisätietoja uudesta koronaviruksesta – Seuraa suoraa lähetystä nyt

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo lisätietoja uudesta koronaviruksesta

Kiina on vahvistanut jo 634 tartuntaa. Virukseen on kuollut 18 henkilöä.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo tänään lisätietoja Kiinan koronavirustilanteesta sekä siitä, pitääkö se Wuhanin virusta kansainvälisenä uhkana kansanterveydelle.

Kiinassa lukuisia kaupunkeja on eristetty viruksen takia. Siihen on kuollut 18 ihmistä ja ainakin 634 ihmistä on saanut tartunnan.

Yksittäisiä tartuntoja on ollut Kiinan lisäksi esimerkiksi Vietnamissa, Saudi-Arabiassa, Yhdysvalloissa, Japanissa, Thaimaassa ja Singaporessa.

