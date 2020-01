Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäälliköksi 18 hakijaa

Hakijoiden joukossa on ministeriön nykyinen kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Hakijoiden joukossa on ministeriön nykyinen kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Patrik Schauman / Yle

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön virkaa hakee 18 hakijaa.

Hakijoiden joukossa on muun muassa ministeriön nykyinen kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. SDP-taustainen Lehikoinen, 60, on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 alkaen.

Hakijalistalta löytyvät myös muun muassa Kirsi Lindroosin ja Minna Sirnön nimet. Lindroos, 61, on toiminut muun muassa opetushallituksen pääjohtajana ja johtotehtävissä opetusministeriössä. Hän on toiminut myös kunnallispolitiikassa SDP:n edustajana. Sirnö, 53, on entinen vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja.

Hakuaika virkaan päättyi torstaina. Virka on tarkoitus täyttää toukokuun alusta alkaen viiden vuoden määräajaksi.

Hakijoiden lista voi vielä täydentyä, esimerkiksi jos postin mukana tulee vielä perjantaina uusia hakemuksia.

Kansliapäällikkö on opetus- ja kulttuuriministeriön ylin virkamies.